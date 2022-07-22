这个评审阵容太强大啦！SJ银赫、BoA、2PM佑荣确定加盟《Street Man Fighter》网友：更想追看了～

大家喜欢《Street Man Fighter》（街头男战士）这个评审阵容吗？

即将在八月中旬推出的 Mnet 热门系列节目《Street Man Fighter》（街头男战士）公开了最新消息，人气歌手 BoA、Super Junior 银赫、2PM 佑荣确定加盟，成为最新一季的三强评审。

2021《Street Woman Fighter》（街头女战士）引发热烈回响，更捧红了8队各具特色的女子舞团的舞者们争夺舞王之位，这一次推出的男子版也让粉丝们相当期待。





其中，BoA 在第一季就是主要评审，她表示很高兴再次成为这个节目的评审，也会希望听到更多舞者们的故事；身为 Super Junior 主舞的银赫则提到心情很开心却也感觉负担很大，因为能见到很多优秀的舞者，所以非常期待参与这次的节目；还有 2PM 主舞的佑荣则表示，身为热爱舞蹈的人，参与节目感到相当荣幸，出演者们挥洒著汗水和努力准备著，一定会带给大家很多的感动！



《Street Man Fighter》将会在8月16日的每周二晚间 22:20 播出。

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