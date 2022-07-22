《非常律师禹英禑》如果男二号是「这个人」，浚浩就遇到大麻烦啦！

春日暖阳绝对是男主角的一大劲敌啊！秀妍根本拿到男二剧本，如果是男生角色的话，直接变成《请回答1988》的2022版XD

《非常律师禹英禑》讲述患有自闭症的禹英禑作为律师的成长过程，剧中同僚崔秀妍因为对英禑照顾有加、多次打抱不平，被观众戏称为「如果是男二号一定会出大事的角色」XD



秀妍和英禑是法学院同期，读书时就经常告诉英禑教室位置、考试范围变动等等，还努力阻止其他同学欺负英禑。 英禑表面不动声色，心里已经默默把她封为「春日暖阳崔秀妍」。



在律师事务所成为同事后，秀妍继续在日常琐事中照顾英禑，比如帮英禑挡住旋转门、打算在食堂再推出紫菜饭卷时通知英禑：



郑明锡让英禑帮热情过度的秀妍降温，秀妍看著英禑露出「这家伙真可爱」的笑容：



秀妍和英禑一起处理案件，热情高涨地熬夜读资料：



也和英禑一起见证法官大人「老手的妙招」，一起成长：



遇到危险时立即下意识地把英禑挡在身后：



英禑想要硬闯法官办公室时，秀妍主动搬出部长父亲这条绿色通道：



当英禑听不懂隐喻时主动帮她解释：



案件结束后带著英禑一起去百货公司购物，帮英禑挑衣服：



虽然秀妍也很喜欢浚浩，但发现英禑和浚浩互相喜欢就主动让步。 英禑认为一般人很难喜欢自己这个自闭人，秀妍先是火大地否定英禑的消极念头：「你不要讲这种丧气话！哪里难了！」



接著找浚浩确认心意，警告如果只是很短暂就不要喜欢英禑、也不要搞暧昧，每个举动都是为英禑著想。



本周这两集更是勇敢为英禑反抗不公！权敏宇认为英禑走后门进入公司、摆出一副正义之士的嘴脸，秀妍立即戳穿他只是挑好欺负的人出气而已。



公司里因为匿名帖文而流传英禑走后门的消息时，秀妍用所有人都听得到的音量为英禑打抱不平：你要那么优秀，录取你本来就是应当的！



网友表示：「两人的友情太完美了」、「如果秀妍是男二，我绝对赞成这一对」、「因为是女性角色反而更棒，展现出了人类之爱」、「我也想成为这样的人」、「比起浚浩更喜欢秀妍」、「秀妍就由我带走吧」、「 如果秀妍是我的小孩，就算不吃饭都饱啦ᅲᅲ」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻