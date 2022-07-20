《非常律师禹英禑》EP.7「鲸鱼情侣」的关系将迎来决定性变化！先公开：禹英禑对李浚浩使眼色，太爆笑 XD

《非常律师禹英禑》第6集中，「新入职律师」禹英禑（朴恩斌 饰）和崔秀妍（河允景 饰）担任「脱北者强盗伤害公益事件」的热情和霸气成长，引来观众们的支持。

加上李浚浩喝醉后流露出对禹英禑的感情，提高了心动指数，而李浚浩和崔秀妍亲密的样子，也让禹英宇陷入陌生的感情中。



公开的第7集剧照，「鲸鱼情侣」禹英禑和李浚浩的距离更加靠近，在办公室里互相看著对方的两人，似乎下定决心似的停下来的禹英禑和可爱地望着对方的李浚浩的眼神，营造出甜蜜的氛围。另一张照片中，可以看到李浚浩脱下自己的外套，披在禹英禑的身上。



制作组表示：「从李浚浩身上开始感受到至今爲止从未经历过的陌生感情的禹英禑和没能传达自己真心李浚浩，他们的关系将迎来决定性的转折点。」



而先公开影片中，大家律师事务所似乎要一起去办事情，禹英禑坐在崔秀妍和李浚浩中间，想起他们有说有笑的画面和权敏宇（朱钟赫 饰）说的话，她就对李浚浩说：「你要和我换位置吗？善男善女并肩坐著比较好。」两人听到也很疑惑问：「什么？」禹英禑起身让座还对李浚浩使了眼色，李浚浩只好换了位置，这时...权敏宇又说：「禹英禑律师不错啊！」李浚浩则完全不敢动 XD 期待今晚的播出！



이상한 변호사 우영우 7화 선공개 pic.twitter.com/1B36xbCNX5 — (@drama_zip) July 20, 2022

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