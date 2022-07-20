【第1届青龙系列大奖】金高银凭《柔美的细胞小将》拿下「视后」：「出道10年历经许多挫折和试炼，但想要演戏的心一如既往并会持续下去」

我们柔美得奖了！！！！

청룡시리즈 어워즈

여우주연상

유미의세포들 -김고은

(진영이도 언급해주시고 마지막회ㅠㅠ얘기하심) pic.twitter.com/hM8WfxntCE — 달 (@dalpeach922) July 19, 2022

「第1届青龙系列大奖」於昨日（19日）举行，金高银以《柔美的细胞小将》获得「视后」。她在该部作品饰演过著无比平凡日常的职场人「金柔美」，自然地表现了在梦想与爱情面前成长的模样，引发许多观众共鸣。

金高银表示：「大家好，我是金高银。没有抱期待来到这里，所以并没有准备获奖感言。十年前我在青龙拿过新人奖，今年（2022年）正好是我出道十周年，所以意义十足。当时的获奖感言，我记得好像有说过，未来可能会有很多挫折和试炼。没错，真的有很多挫折和试炼，但是想要演戏的心一如既往，并且会继续下去。」

接著，金高银感谢一起合作《柔美的细胞小将》剧组：「感谢选择我饰演柔美的李尚烨导演和宋在贞编剧，还有一起拍摄的安普贤和朴珍荣，以及其他众多演员和工作人员们，真心感谢大家。现在还剩下最后一集，希望大家可以喜爱到最后。正在看直播的家人们，时隔很久拿奖了，非常感谢。今后会成为更加成长、更加努力的演员，谢谢。」

《柔美的细胞小将》改编自同名人气网漫，电视剧分成第1季与第2季，在海内、外都拥有高人气。除了观看女主角「柔美」的成长外，丰富而多情的「细胞小将」们也是看点之一，非常讨人喜欢。

金高银2012年以电影《萝莉塔：情陷谬思》出道，在300位试镜者中受到郑址宇导演青睐，初次啼声即担任女主角，并以该部作品获得大钟奖、青龙奖等多座电影奖项新人奖。2016年则拍摄第一部电视剧《奶酪陷阱》，同年与孔刘合作《孤单又灿烂的神－鬼怪》，新作品《小妇人》预计於今年播出。

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