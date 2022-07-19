柳喜烈陷抄袭风波舆论急转直下，将从两节目下车，招牌节目《柳喜烈的写生簿》播出13年宣告结束

很多K-P0P粉都看过《柳喜烈的写生簿》吧？竟然是这样结束……

上月，知名音乐人兼主持人的柳喜烈（柳熙烈）卷入了抄袭日本知名作曲家坂本龙一的作品，除了道歉之外，昨（18）日再传消息他将从手上两个电视节目下车，包括招牌节目《柳喜烈的写生簿》。

‎柳喜烈的《柳喜烈的音乐生活》企划中的第二首歌曲〈非常私人的夜晚〉被指出抄袭坂本龙一的〈Aqua〉，柳熙烈迅速发表声明道歉并取得坂本龙一的谅解，普遍获得大众认同‎。然而，随著越来越多过往作品被翻出来也有抄袭之嫌，大众风向急转直下。柳喜烈疑似不堪舆论将退出所有电视节目。

▼网友整理的「柳喜烈抄袭坂本龙一合辑」，比对了高达5组歌曲，目前观看次数近220万，留言共7000多则，不少网友表示对柳喜烈感到失望，甚至有人认为他是「国家之耻」。



柳喜烈昨日发表声明再度道歉，并请求谅解现在才做出退出《柳喜烈的写生簿》的决定，解释节目制作组也需要时间准备，他写道：「《柳喜烈的写生簿》将在第600集结束，真心感谢在13年3个月以来真心相待的许多人，真心感谢努力到最后的制作组和相关人员。尽最大的力量为了不再造成节目组和制作组的损失，预计本周进行最后的录制。」

此次声明和先前的声明相仿，柳喜烈承认作曲和坂本龙一有相似之处，不过多加倾吐了被指控抄袭以来的心声：「看著这段期间涌出的各种情况，我重新检视了自己，最心痛的是，过去的时间似乎都被否定了，失落感是无法想像的。」表达了自己很难同意所有人对他的剽窃疑虑，不过强调为了不再发生诸如此类的争议，会严格审视自己。文末，他再次向所有人表达歉意，并感谢信任自己、珍惜自己的人。



KBS《柳喜烈的写生簿》官方网站也发布声明，表示尊重柳喜烈退出节目的想法，公告《柳喜烈的写生簿》将在本周7月22日播出第600集之后正式停播。「《柳喜烈的写生簿》在过去13年里，对朝著梦想前进的音乐人、入爱音乐的人们，总是努力传达快乐。向喜爱《柳喜烈的写生簿》的观众朋友们深表谢意，『不会忘记13年来不变的热爱，谢谢。』」字里行间充满不舍。



▼《柳喜烈的写生簿》陪伴过许多K-POP粉丝，2NE1、IU、少女时代等等歌手上节目演出的内容都相当受欢迎





柳喜烈将从《柳喜烈的写生簿》下车的消息公开不久，亦传出他也要离开另一档同为音乐类型的节目，与尹钟信、李尚顺、Gummy、圭贤、美珠、郑东焕一同参与的JTBC《New Festa》，本周参与最后一次录制便下车，他出演的最后一集会在8月9日播出。



闻及柳熙烈的招牌节目《柳喜烈的写生簿》要结束播出，有些韩国网友感叹他最后竟是不光彩的离开，也有人说因为舆论的变换难免要做出这种决定，可惜了节目。另外有一些网友不以为意，觉得类似的音乐节目很多，例如《李素拉的求婚》、《尹道贤的情书》，节目换汤不换药，换个主持人和名字又能继续做下去了（‎留言来源为此‎）。

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