柳喜烈陷抄襲風波輿論急轉直下，將從兩節目下車，招牌節目《柳喜烈的寫生簿》播出13年宣告結束

很多K-P0P粉都看過《柳喜烈的寫生簿》吧？竟然是這樣結束……

上月，知名音樂人兼主持人的柳喜烈（柳熙烈）捲入了抄襲日本知名作曲家坂本龍一的作品，除了道歉之外，昨（18）日再傳消息他將從手上兩個電視節目下車，包括招牌節目《柳喜烈的寫生簿》。

‎柳喜烈的《柳喜烈的音樂生活》企劃中的第二首歌曲〈非常私人的夜晚〉被指出抄襲坂本龍一的〈Aqua〉，柳熙烈迅速發表聲明道歉並取得坂本龍一的諒解，普遍獲得大眾認同‎。然而，隨著越來越多過往作品被翻出來也有抄襲之嫌，大眾風向急轉直下。柳喜烈疑似不堪輿論將退出所有電視節目。

▼網友整理的「柳喜烈抄襲坂本龍一合輯」，比對了高達5組歌曲，目前觀看次數近220萬，留言共7000多則，不少網友表示對柳喜烈感到失望，甚至有人認為他是「國家之恥」。



柳喜烈昨日發表聲明再度道歉，並請求諒解現在才做出退出《柳喜烈的寫生簿》的決定，解釋節目製作組也需要時間準備，他寫道：「《柳喜烈的寫生簿》將在第600集結束，真心感謝在13年3個月以來真心相待的許多人，真心感謝努力到最後的製作組和相關人員。盡最大的力量為了不再造成節目組和製作組的損失，預計本週進行最後的錄製。」

此次聲明和先前的聲明相仿，柳喜烈承認作曲和坂本龍一有相似之處，不過多加傾吐了被指控抄襲以來的心聲：「看著這段期間湧出的各種情況，我重新檢視了自己，最心痛的是，過去的時間似乎都被否定了，失落感是無法想像的。」表達了自己很難同意所有人對他的剽竊疑慮，不過強調為了不再發生諸如此類的爭議，會嚴格審視自己。文末，他再次向所有人表達歉意，並感謝信任自己、珍惜自己的人。



KBS《柳喜烈的寫生簿》官方網站也發布聲明，表示尊重柳喜烈退出節目的想法，公告《柳喜烈的寫生簿》將在本週7月22日播出第600集之後正式停播。「《柳喜烈的寫生簿》在過去13年裡，對朝著夢想前進的音樂人、入愛音樂的人們，總是努力傳達快樂。向喜愛《柳喜烈的寫生簿》的觀眾朋友們深表謝意，『不會忘記13年來不變的熱愛，謝謝。』」字裡行間充滿不捨。



▼《柳喜烈的寫生簿》陪伴過許多K-POP粉絲，2NE1、IU、少女時代等等歌手上節目演出的內容都相當受歡迎





柳喜烈將從《柳喜烈的寫生簿》下車的消息公開不久，亦傳出他也要離開另一檔同為音樂類型的節目，與尹鐘信、李尚順、Gummy、圭賢、美珠、鄭東煥一同參與的JTBC《New Festa》，本週參與最後一次錄製便下車，他出演的最後一集會在8月9日播出。



聞及柳熙烈的招牌節目《柳喜烈的寫生簿》要結束播出，有些韓國網友感嘆他最後竟是不光彩的離開，也有人說因為輿論的變換難免要做出這種決定，可惜了節目。另外有一些網友不以為意，覺得類似的音樂節目很多，例如《李素拉的求婚》、《尹道賢的情書》，節目換湯不換藥，換個主持人和名字又能繼續做下去了（‎留言來源為此‎）。

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