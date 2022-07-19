[分集剧情]《医法刑事》院长OUT！苏志燮与申成禄决裂并怒扯申上衣！李主傧成最大变数（EP13－14）

[有雷]《医法刑事》下周将播出精彩大结局，苏志燮与申成禄成为暧昧的同盟关系，在阻止院长的废柴儿子接任医院院长后，还联手搞砸了具院长的听证会，更把他与收贿议员都送进监狱。不过没想到申成禄极端的复仇手段让苏志燮与其决裂，李主傧更是引爆了父亲身上的另一颗炸弹。

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《医法刑事》剧情后期越来越精彩，恶人也开始自食恶果。具镇基院长（李璟荣饰）为从政而必须卸任现职并通过听证会，原打算由儿子接任却遭董事会反对，听证会上虽然院长已处心积虑阻止可能说出真相的证人们出席，没想到却败在自己手里。韩以翰（苏志燮饰）同时也提供收贿证据，让金锡瑛（林秀香饰）可以顺利逮捕尹美善议员。



听证会前，杰登李（申成禄饰）提出了100亿元的报酬，要求具院长的心腹，即麻醉科医师李道亨，带著钢笔式摄影机，刻意在停车场提问具院长五年前的事件，录下他的口供。不过此举却被具院长一眼识破，甚至抢夺了钢笔后还插入李道亨的脖子，让他血流如注当场死亡。这段影片被韩以翰团队以行车纪录器录下来，并传送给听证会现场所有人，证据确凿而使具院长因此被捕。



韩以翰不解的是杰登李的极端，复仇目的达到却还要置人於死地，认为杰登李相当失控并疯狂，两人因此决裂。杰登李原打算在听证会过程即抛售手上所有磐石医院的股票，却在紧要关头遭到总公司主管以及手下麦可的阻止，造成他极大损失，他气愤之下也开除麦可，甚至要求他赔偿500亿元。韩以翰找上了麦可，听麦可的描述，五年前杰登曾因交通事故被送往磐石园紧急手术，抢夺了锡周心脏的人应该是杰登李！



林泰文议员没有了对手尹美善，对於总统大选应该胜券在握，不过他竟在媒体面前突然发病失忆！杰登感到震惊的同时，身旁的宥娜（李主傧饰）却处之泰然，她是最反对父亲成为总统的人，她不想成为「总统的女儿」而只想做自己。於是她暗中换掉了父亲服用的阿兹海默症治疗药物，导致父亲病情未能受到控制而在大选前发病。



宥娜觉得杰登李是支持她做自己的，不过少了父亲的地位，宥娜又能有什么样的能力呢？杰登李的表情怅然若失，之前从具贤成身边抢走了宥娜，是否也只是利益选择？韩以翰来到杰登面前，二话不说扯烂了他的上衣，露出的是长长的开刀疤痕，韩以翰证明了自己的推论。然而具院长救了杰登一命，杰登仍不顾情面，以强烈手段对救命恩人执行复仇计画的原因到底是什么呢？是否救回一命却带来了其他的痛苦？此时锡瑛不断呈现出与弟弟有相同心脏病症状的伏笔又是什么？



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