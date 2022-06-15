柳熙烈陷爭議「抄襲坂本龍一」，優秀回應反被讚爆：「堪稱道歉文精髓範本」

柳熙烈去年發行的《非常私人的夜晚》被指與坂本龍一的經典曲目《Aqua》十分相似，昨日他通過所屬社公開道歉文並給出相應解決方案，積極態度獲得網友一致正面評價。

柳熙烈從去年8月開始做《柳熙烈的音樂生活》音樂專案，以每月一首的速度陸續公開了《周日午後》《非常私人的夜晚》《夜晚約定》等8支鋼琴曲，原計畫本月內發行黑膠唱片。 但近日有網友指出，《非常私人的夜晚》與日本音樂家坂本龍一1999年發行的《Aqua》十分相似。

▽柳熙烈《非常私人的夜晚》：



▽坂本龍一《Aqua》：



昨日柳熙烈通過所屬社Antenna的SNS PO出道歉長文，表示6月14日在IG上接獲網友舉報後，經過討論認為兩首樂曲的主要旋律確實十分相似：「（坂本龍一）是我一直以來非常尊敬、深受影響的音樂家，依照無意識中留在記憶中的類似的進行方式創作了樂曲。 發行時以為純粹是我的創作物，但必須承認兩首樂曲存在相似性。 」

柳熙烈向粉絲致歉，也對坂本龍一及粉絲表示歉意，並提到坂本龍一的健康情況欠佳令作為粉絲的他十分心痛。 柳熙烈感謝網友通過Youtube留言和Email進行舉報，並宣佈黑膠唱片延期發行，同時聯絡坂本龍一商討整理版權等相關問題：「謝謝大家的舉報，讓我得以避免留下更大的污點。 給等待這份音樂已久的粉絲造成了不快與失望，再次致以歉意。 」



一向對藝人要求嚴格的韓國網友，這次對柳熙烈的道歉文做出了格外正面的評價：「第一次在非手寫的藝人道歉文裡感受到這樣真實的反省和歉意」、「認識並承認自己的錯誤、完全不做辯解包庇，第一次看到這樣帥氣的道歉」、「乾淨俐落又有起承轉折，完美的道歉文」、「 完全可以儲存用作道歉範本」、「看留言才知柳熙烈是首爾大出身，果然是道歉文的精髓」、「不僅不找藉口還提出如何解決，太完美」、「原來這就是大人的模樣，用的語言都跟我不同感覺」、「 因為知道柳熙烈一直以來做的音樂是什麼樣，所以並不感到生氣」、「如果是平時就形象差勁的藝人，不管如何哭著寫道歉文都會被斥責虛偽，重要的不是道歉文本身，而是平時的行為和形象」、「明明做錯事卻讓人好感度上升kk」、「 每個人都會失誤，通過這件事變得更加堅強、繼續做優秀的音樂吧！」



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