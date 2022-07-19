希澈一席话让人惊觉，原来SBS是有计画性的推出节目！从《熊孩子》、《同床异梦》到《恢单4Men》根本一系列XD

其实SBS都替你们想好了，就放心去找另一半吧XDDD

《我家的熊孩子》是以未婚的艺人为中心，让艺人母亲观察孩子生活的一档真人实境秀，「结婚后到底该不该下车」一直是连熊孩子们本身都争论不休的问题，尤其近期遇到朴君结婚、金俊昊交了女友，此问题仍悬而未决。

17日播出的《我家的熊孩子》EP.301，希澈看见金俊昊与艺人女友金智珉甜蜜的模样，忍不住说：「以后可能会结婚，那要先从《恢单4Men》退出（《脱掉鞋子恢单4Men》4名主持人都是《熊孩子》里的离婚男，包括金俊昊）。」



金俊昊没有讲话，倒是金智珉替他回应：「如果大家有女朋友或结婚的话都要退出，要是他成为第一个人的话，大家都要退出。」希澈很坦然的说：「我结婚会退出的，我之前一直在想，最好的剧本是，拍《熊孩子》之后结婚的话，在《同床异梦》给大家看幸福的婚后生活。」



但接著他却说：「最差的剧本是，从这里离开，之后却在《恢单4Men》再次展现单身生活……」并扶额大喊：「不行――」



他的一席话让金钟旼恍然大悟：「一直在回圈啊？」金俊昊也跟著说：「然后再拍《熊孩子》、《同床异梦》、《恢单4Men》……」听起来真的没完没了。



这段内容也让人惊觉，原来SBS是有计画性的推出真人实境秀啊？先前，两档节目都主持的徐章焄就鼓励希澈等熊孩子，从《我家的熊孩子》下车之后移往《同床异梦》拍摄就好了，根本不用担心结婚会限缩演艺事业。现在看来，就算不幸离婚……也有《恢单4Men》可以拍了，大不了回去《我家的熊孩子》也行……

文末附上《恢单4Men》去年开播的辛酸预告片，还有本集希澈令人讶异的洁癖言论，说自己要和女友亲亲都要先刷牙！金俊昊等人听了很不解，认为肢体碰触就是气氛来了就自然发生，怎么还要特地刷牙呢？



（金智珉：「难不成还要特地去刷牙吗？」希澈：「我会那样。」金钟旼：「你那样谈不了恋爱的。」）



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