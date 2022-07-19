《外星+人》金宇彬透露身体近况：鼻咽癌治疗结束已5年，现在比患病前更加健康！

金宇彬昨日上午出席电影《外星+人》上映纪念采访，透露称现在不论身体还是精神都比从前更加健康和轻松。
金宇彬2017年被诊断出鼻咽癌，随后立即暂停演艺工作、全心投入治疗，即将上映的《外星+人》（另译：祖宗胶战外星人）是他暌违5年之久的大萤幕回归之作。 被问到健康情况时，金宇彬开玩笑说：「如果能像电影里的卡德一样显示身体能量百分比就好了。 上周二是治疗结束5年，去做了定期检查，医生说我比从前更加健康了。 」
金宇彬表示，康复之后心理上也迎来了很大变化，那就是不再有精神压力。 金宇彬说从前总是无法承认自己的不足，所以即使做得好也不会称赞自己。 但后来就会想：「我本来就很不足、做的不够好啊。 这一样来心里就舒服和放松多了。 之前一直活在未来、不断鞭策自己，现在则会多看看自己的内心。 」
金宇彬还透露了以《外星+人》作为回归之作的契机。 金宇彬2017年因病暂停工作时原本在准备出演崔东勋导演的电影《窃听》，导演坚持由金宇彬担任主角，所以决定整个剧组跟著一起停摆。 金宇彬一直希望回归后第一个接拍崔东勋的作品，不管什么角色都愿意：「状况逐渐好转时导演来我家玩，介绍了《外星+人》卡德这个角色。 我听了非常感兴趣，更想出演了。 」
《外星+人》同时拍摄了上下两部，第一部讲述高丽末期希望得到神剑的道士们，与2022年追逐囚禁在人类体内的外星囚犯的人之间，因为打通时间之门而发生的故事。金宇彬饰演押送外星人囚犯的管理人「卡德」和「森德」，其中一场戏里森德又变出两个同样的角色，因此观众将可看到4个金宇彬同框的画面。7月20日在韩国上映，7月27日和8月18日陆续在台湾和香港上映。
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究