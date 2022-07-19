相视而笑也太甜了吧！《我的出走日记》「具美CP」孙锡久X金智媛，合体拍摄情侣画报

满满的氛围感～不管什么样的题材，都希望可以看到他们再多合作几部作品啊！

於今年（2022年）5月终映的JTBC电视剧《我的出走日记》，由《耀眼》、《Law School》金鉐润导演执导，《又，吴海英》、《我的大叔》朴海英编剧执笔，描述三兄妹（李伊、李民基、金智媛）想要逃离达到极限的人生，与神秘的外地人具氏（孙锡久）之间，融入温暖和共鸣的故事。随著剧情发展与情绪堆叠，《我的出走日记》在播出期间引发新一波追剧热潮，更被不少观众列为「人生电视剧」之一。

而被粉丝们称为「具美CP」、「崇拜CP」的孙锡久和金智媛，两人的默契配合在剧中相当有火花。虽然大部分的时间是以「厌世脸」的模样出镜，但透过相识、相知、相惜，可以感受到他们的系绊。





电视剧结束快2个月，没想到还有「惊喜」！孙锡久与金智媛合体拍摄《Marie Claire Korea》情侣画报，满满的氛围感让粉丝们直呼：「拜托再多合作几部作品吧！」







而在追加公开的画报中，有张合照特别引人注目。虽然孙锡久和金智媛并没有肢体接触，但两人相视而笑的模样，看起来特别甜蜜。（不知道为什么，小编想到小时候挂在舅舅与舅妈家的结婚照XD就是这种感觉！）

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