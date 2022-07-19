11岁的朴恩斌长这样，现在根本就是等比例放大！旧采访透露：目前没结婚打算，一心搞事业

怎么会有这么可爱的韩剧女主？

说的就是《非常律师禹英禑》中禹英禑，她的扮演者是童星出身的朴恩斌。 1992年出生的她今年才满30岁，却是已经出道27年的老戏骨了。 朴恩斌童年时期的旧影片被翻出，任谁看了都要感叹一句：这是套娃式成长吧？ 2002年朴恩斌出演了电视剧《玻璃鞋》，之后做客了SBS电视台的《美好的清晨》节目，展现了超出同龄人的老练。 当时11岁的她一上台就露出甜甜的笑容，介绍自己说道：「我是朴恩斌，在《玻璃鞋》里扮演盛曦的童年时期。 」



朴恩斌从小就是美人胚子，弯弯的笑眼，长发及肩，这么好看，这么时尚的小姑娘真是难得，恬静的模样太符合她的气质了，直到现在这种感觉依然存在。 朴恩斌的事业发展一直都很顺畅，但凡是有她出演的电视剧收视率都不错，人气和口碑都相当高，这次《恋慕》、《非常律师禹英禑》接连大爆，也让朴恩斌成为了新的流量代表。



童星身份的加持，加上近期扮演的禹英禑，在广大观众们的心目中，朴恩斌就是我们「云养的女儿」（云养娃：现实生活中不愿意生小孩，但却很积极地在网上看各类乖巧可爱、干净整洁、咯咯笑著卖萌的婴幼儿，这里衍生为隔著屏幕养小孩的意思。），看到她事业起飞「老母亲们」的确很欣慰，同时又开始操心「女儿」的恋情。 其实朴恩斌早在两年前的采访中就公开过恋爱观，当时她表示到目前为止没谈过恋爱，5岁就作为儿童服装模特出道的她全身心都投入在了工作上，「工作是我目前生活的第一位，恋爱对我来说还是个未知世界。 30代最大的计划也不是谈恋爱，而是拍更多的好作品。 我个人其实并不是很想谈恋爱，目前还没有一定要结婚的想法。 」展现了工作狂人的面貌。



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