《偶像爱豆大会》时隔2年重启7月末录制！偶像名场面神图又要来了XD

深受粉丝喜爱的 MBC《偶像运动大会》时隔两年将在中秋节回归！

MBC发布官方声明，称：「将於7月30日、8月1日录制《偶像运动大会》中秋特辑。 」7月30日在位於首尔上岩洞的MBC公开大厅录制，8月1日在高阳体育馆进行。

《偶像运动大会》是MBC招牌节目之一，但「2020 春节特辑」后受COVID-19疫情影响而中断，一转眼就过去了2年。 如今随著韩国疫情政策的放开，节目时隔两年宣告回归！这也是继「2019 中秋特辑」后，暌违3年的中秋特辑，消息一传开，就引起粉丝期待。

《偶像运动大会》邀请爱豆们参加，让他们展开田径、体操、射箭等多种体育竞赛的对决。 众所周知，「爱豆运动大会」别称「相亲大会」，聚集了许多爱豆的地方就会有我们观众不知道的弯弯绕绕，只有爱豆自己才能感受得到，比如男爱豆和女爱豆之间的粉红气流。 EXID成员惠潾做客《Video Star》时候就曾爆料爱豆们在运动大会上粉红气流乱窜的内幕。 她透露所有爱豆集聚的开幕式和闭幕式最能嗅到暧昧的味道，互有好感的爱豆们会互相用深情的目光看著对方，或是假装不经意地走过悄悄碰触对方，摸一摸对方的手之类的。 已经参加多好几届运动会的惠潾就凭藉这些细节证据察觉到多对爱豆暧昧CP，甚至是背地里偷偷交往的CP。



此外，《偶像运动大会》也是出神图的好节目，TWICE子瑜、Red Velvet Irene都有神仙颜值的美照曝光，不知道今年又有哪位爱豆会创造出全新的出圈神图呢？



맞다 아육대 하면 카메라 렌즈 맞힌 아이린이 레전드... pic.twitter.com/ExA3tIdxbi — 하삡 (@hyuntopia143) October 2, 2020

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