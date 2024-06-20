「偶像运动会」今年中秋节重新举办，新增高尔夫！韩网友不满：宛若大型联谊现场的节目为什么还要办？
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「偶像运动会」今年中秋节重新举办，新增高尔夫！韩网友不满：宛若大型联谊现场的节目为什么还要办？

明星   2024年6月20日   星期四10:45   Tracy  

（封面图源：FB@WE_THE_BOYZ、MBC）

MBC电视台招牌节目「偶像运动会」时隔两年再次举办，今年「偶像运动会」将与中秋节一起来临。

据韩媒《NEW 1》独家报导，今年的「偶像运动会」计画在8月初进行录制，目前正在就各个运动专案邀约偶像团体成员中。 据悉，今年的节目除了以往的室内足球、接力赛等专案之外，还新增了高尔夫球比赛。

「偶像运动会」自2010年中秋节开始，成为每年中秋特别节目，受到广大观众的热爱。 近几年由於COVID-19的影响，2020年春节特辑后不得已中断节目。 2022年中秋节「偶像运动会」再次回归，不过之后因网路上过高的「担心爱豆参加比赛时受伤」、「偶像运动会根本就是爱豆界的相亲大会」等声音，该节目又沉寂了两年。

相关消息一出即刻在韩国交流网站theqoo上引爆热议，网友们一面倒地反对节目再开，纷纷表示：「一起抵制吧」、「已经有不止一位艺人说过那种场合就是大型联谊现场，作为粉丝的我无法接受该节目」、「都没什么收视率，为什么还要办」、「又要让粉丝出钱出力出时间吗？」 、「为什么要重新举办啊???」 、「我本命从没有上过这个节目，希望这次也不要来」、「疯了，我本命是新人，肯定要去的」、「又来了又来了，把粉丝当成人质」、「虽然我很讨厌，不过近期能让中小型团队出名的节目似乎只有这个了」、「我的本命100%要去参加，疯了疯了」等。

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