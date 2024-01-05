MBC除夕特辑定档，全炫茂主持！招牌节目《偶像运动大会》再缺席，观众竟然都支持

受到不少爱豆粉喜爱的「《偶像运动大会》之除夕篇」今年也缺席了。

据jtbc独家报导称，MBC除夕飞行特辑将播出《周间胃口研究所-吃什么呢》，主持人由全炫茂担任。 某放送界人士透露，该节目还未进行录制，但节目预计在除夕连休时播出。《吃什么呢》与平时播出的美食吃播节目不同，是融入了与美食相关的文化故事的脱口秀类型，是继《周三美食汇》之后再次为观众们呈现的知识与美食共存的节目。



此外，MBC节日「常客」、已经播出超10年的招牌节目《偶像运动大会》将缺席今年除夕连休假期，电视台并没有任何制作计划，该节目从2022年中秋特辑之后就再未与观众见面。



得知这一消息的网友们纷纷表示：「没有也蛮好的，永远别拍」、「是没钱拍了吧」、「每次录制都有爱豆受伤，不拍就不拍吧」、「爱豆受伤，粉丝还得自费参加，累死了」、「本来就很无趣」、「不知道是爱豆运动大会，还是电视台耍大牌大会了」、「反正我不喜欢本命团参加这种节目」、「其实以前和家人每播必看，自从知道爱豆很辛苦之后，看的时候就很有压力，听说还有很多人受伤，其实不拍也蛮好的」等。

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