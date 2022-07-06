【7月韩剧整理】整整10部任你挑选：池晟强势回归；李钟硕&金喜善&金世正也来了，还有这部终於等来第二季！

2022年一转眼就进入了下半年，炎炎夏日自然少不了新韩剧的登场，7月这些好剧要开播，悬疑、复仇、罗曼史，总有一款是你所爱。

tvN独幕剧《区分声音的方法》

开播：7月8日

主演：李宏内、崔希珍

简介：认为恋爱是世界级难题的道完与觉得恋爱是世界上最容易的事的多惠，有著截然不同爱情观的两人作为公司同仁、邻居不小心碰上了！想要隐藏一切的男人，与总不小心泄露恋爱氛围的两人开启了一段互相征服对方的罗曼史。





TVING《致不爱我的X》

开播：7月14日

主演：金道英、韩知晓

简介：讲述了毫无自信、毫不自爱，志愿成为作词家的大学生女主，发现一本神秘的作词笔记，能让任何人爱上自己一个月，由此展开了她与周围男生的限时爱情，虽然是魔幻设定，但据悉剧情相当写实，刻画出了当代20代年轻人爱情中的酸甜苦辣，想必届时一定会引发年轻族群的共鸣。



Netflix《黑色的新娘》

开播：7月15日

主演：金喜善、李铉旭、郑幼珍、朴勋、车智妍

简介：以一家名为「Rex」专门为上流社会服务的婚介公司为背景，围绕再婚市场中，人们的欲望与复仇展开，有人为了上流社会的地位而进行联姻，也有人为了报复前夫而来・・・・・ 婚姻就是一门满足欲望的生意。 「上流社会&复仇」一直是近期韩剧的主要题材，不知道Netflix和金喜善会拍出怎样的新花样。



tvN独幕剧《初雪路》

开播：7月15日

主演：韩善伙、李在仁、姜吉宇

简介：讲述了想杀人的女人和想死的女人一起开著后备箱装著骨灰盒的车，走在危险的结冰初雪路上而展开的故事。



tvN独幕剧《Stock Of High School》

开播：7月22日

主演：李甄、金施恩

简介：讲述了引领校内股票热潮的女高中生，面对富二代竞争者和股市的挑战，展开反击并逐步成长起来的故事。 不知道该剧播出之后，会不会在学生之间引爆炒股热潮，值得期待。



tvN水木剧《Adamas》

开播：7月27日

主演：池晟、徐智慧、李秀卿、吴代焕、许成泰

简介：故事讲述了双胞胎兄弟和目击者的女儿一起寻找消失的作案凶器Adamas，是一部悬疑追踪剧。 池晟将一人分饰二角（双胞胎），分别是畅销推理小说作家「河宇信」，中央地方检察厅特殊部检察官「宋秀贤」，性格和气场完全不同，对於曾演过分裂人格角色的池晟来说，这样的角色绝对是小菜一碟。 徐智慧饰演财阀家长子的妻子，气质清冷，长相贵气的她还是蛮适合财阀女人设的。



MBC金土剧《黑话律师》

开播：7月29日

主演：李钟硕、润娥

简介：李钟硕、润娥演夫妻，这对高颜值CP足以吸睛。 故事讲述了一名胜诉率仅为10%的三流律师意外接到了举报，知道了隐藏的真相后的故事，他与妻子被卷入一系列诡异事件中。



SBS金土剧《今日的网漫》

开播：7月29日

主演：金世正、南润寿、崔丹尼尔

简介：改编自日剧《重版出来》，讲述了原为柔道选手的温心，因受伤而结束运动员生涯，进入网漫公司编辑部任职，为成为一位优秀的网漫编辑而奋发努力的故事。 金世正继大热剧《社内相亲》之后的新作，剪去了一头长发，以甜美妹妹头形象现身，活力十足。



tvN独幕剧《巴别综合症》

开播：7月29日

主演：秋英宇、李时雨

简介：讲述了由於基因变异，致命的病毒肆虐，人们失去语言能力后发生的故事。 秋英宇剧中饰演梦想成为诗人的学生何那一角，他是个经历过初恋伤痛的纯真少年，传染病开始散播后，他偶然知道了某个隐藏的秘密。



JTBC周末剧《模范刑警2》

开播：7月30日

主演：孙贤周、张胜祖、金孝珍、丁文晟

简介：终於等待了第二部！第一季原班人马回归，继续讲述重案二组模范刑警们的热血侦查故事！金孝珍和丁文晟化身财阀夫妇，成为了重案二组的最新对手。



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