【有片】《非常律师禹英禑》姜泰伍看到穿著婚纱的朴恩斌，不自觉感叹：「本来打算正式拍摄前不看的，但因为太耀眼所以看到了」

终於熬到星期三…再过几个小时就可以看到《非常律师禹英禑》第3集！在这之前，不如一起来看看花絮影片，回顾第1、2集经典片段。

甫播出两集便引起追剧热潮及话题的ENA水木剧（周三、四）《非常律师禹英禑》，由朴恩斌主演。剧情描述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」，来到大型律师事务所的生存记。她将用与众不同的视角，面对世上的偏见与不正之风，并展开一连串的挑战。该部作品同时於Netflix播出，不只韩国国内收获好评，海外观众也给予高度评价，一个个变成「英禑妈妈」，直呼：「英禑真的太可爱了！」

电视台ENA公开第1、2集拍摄花絮：英禑的初次上班、到达事务所与「旋转门」奋战、和俊浩（姜泰伍 饰）的首次见面、与明硕（姜其永 饰）研究案件，以及英禑的第一次审判，都通过朴恩斌可爱又精湛的演技表现出来了。

为了审判，英禑和俊浩假扮成夫妻作潜入调查。值得一提的是，穿著婚纱的英禑，宛如天使降临般，俊浩也不自觉被吸引了。姜泰伍表示：「本来打算正式拍摄前不看的，但因为太耀眼所以看到了」，真的太会说话啦～

制作公司AStory也公开另一版花絮：可以被列为经典的「旋转门华尔滋」原来是这样拍出来的！实在是很考验演员们之间的默契啊～朴恩斌与姜泰伍多次练习，中间甚至错过时机，让朴恩斌开玩笑表示：「我自己看著办！」

令人印象深刻的，还有英禑在法庭上诘问证人。只见朴恩斌滔滔不绝、流利地说出一大串台词，虽然中间小小NG了，但还是让人相当佩服啊！再次集中精神后，朴恩斌努力完成拍摄。语毕，四处传来鼓掌声，朴恩斌害羞地笑了笑。

度过了漫长的一周，终於要看到我们英禑啦～今晚一定会锁定直播的！

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