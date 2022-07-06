【7月韓劇整理】整整10部任你挑選：池晟強勢回歸；李鍾碩&金喜善&金世正也來了，還有這部終於等來第二季！

2022年一轉眼就進入了下半年，炎炎夏日自然少不了新韓劇的登場，7月這些好劇要開播，懸疑、復仇、羅曼史，總有一款是你所愛。

tvN獨幕劇《區分聲音的方法》

開播：7月8日

主演：李宏內、崔希珍

簡介：認為戀愛是世界級難題的道完與覺得戀愛是世界上最容易的事的多惠，有著截然不同愛情觀的兩人作為公司同仁、鄰居不小心碰上了！想要隱藏一切的男人，與總不小心洩露戀愛氛圍的兩人開啟了一段互相征服對方的羅曼史。





TVING《致不愛我的X》

開播：7月14日

主演：金道英、韓知曉

簡介：講述了毫無自信、毫不自愛，志願成為作詞家的大學生女主，發現一本神秘的作詞筆記，能讓任何人愛上自己一個月，由此展開了她與周圍男生的限時愛情，雖然是魔幻設定，但據悉劇情相當寫實，刻畫出了當代20代年輕人愛情中的酸甜苦辣，想必屆時一定會引發年輕族群的共鳴。



Netflix《黑色的新娘》

開播：7月15日

主演：金喜善、李鉉旭、鄭幼珍、朴勛、車智妍

簡介：以一家名為「Rex」專門為上流社會服務的婚介公司為背景，圍繞再婚市場中，人們的慾望與復仇展開，有人為了上流社會的地位而進行聯姻，也有人為了報復前夫而來····· 婚姻就是一門滿足慾望的生意。 「上流社會&復仇」一直是近期韓劇的主要題材，不知道Netflix和金喜善會拍出怎樣的新花樣。



tvN獨幕劇《初雪路》

開播：7月15日

主演：韓善伙、李在仁、姜吉宇

簡介：講述了想殺人的女人和想死的女人一起開著後備箱裝著骨灰盒的車，走在危險的結冰初雪路上而展開的故事。



tvN獨幕劇《Stock Of High School》

開播：7月22日

主演：李甄、金施恩

簡介：講述了引領校內股票熱潮的女高中生，面對富二代競爭者和股市的挑戰，展開反擊並逐步成長起來的故事。 不知道該劇播出之後，會不會在學生之間引爆炒股熱潮，值得期待。



tvN水木劇《Adamas》

開播：7月27日

主演：池晟、徐智慧、李秀卿、吳代煥、許成泰

簡介：故事講述了雙胞胎兄弟和目擊者的女兒一起尋找消失的作案兇器Adamas，是一部懸疑追蹤劇。 池晟將一人分飾二角（雙胞胎），分別是暢銷推理小說作家「河宇信」，中央地方檢察廳特殊部檢察官「宋秀賢」，性格和氣場完全不同，對於曾演過分裂人格角色的池晟來說，這樣的角色絕對是小菜一碟。 徐智慧飾演財閥家長子的妻子，氣質清冷，長相貴氣的她還是蠻適合財閥女人設的。



MBC金土劇《黑話律師》

開播：7月29日

主演：李鍾碩、潤娥

簡介：李鍾碩、潤娥演夫妻，這對高顏值CP足以吸睛。 故事講述了一名勝訴率僅為10%的三流律師意外接到了舉報，知道了隱藏的真相后的故事，他與妻子被捲入一系列詭異事件中。



SBS金土劇《今日的網漫》

開播：7月29日

主演：金世正、南潤壽、崔丹尼爾

簡介：改編自日劇《重版出來》，講述了原為柔道選手的溫心，因受傷而結束運動員生涯，進入網漫公司編輯部任職，為成為一位優秀的網漫編輯而奮發努力的故事。 金世正繼大熱劇《社內相親》之後的新作，剪去了一頭長髮，以甜美妹妹頭形象現身，活力十足。



tvN獨幕劇《巴別綜合症》

開播：7月29日

主演：秋英宇、李時雨

簡介：講述了由於基因變異，致命的病毒肆虐，人們失去語言能力後發生的故事。 秋英宇劇中飾演夢想成為詩人的學生何那一角，他是個經歷過初戀傷痛的純真少年，傳染病開始散播後，他偶然知道了某個隱藏的秘密。



JTBC週末劇《模範刑警2》

開播：7月30日

主演：孫賢周、張勝祖、金孝珍、丁文晟

簡介：終於等待了第二部！第一季原班人馬回歸，繼續講述重案二組模範刑警們的熱血偵查故事！金孝珍和丁文晟化身財閥夫婦，成為了重案二組的最新對手。



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