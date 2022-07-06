BLACKPINK确定8月回归、7月拍MV，预告展开女团史上最大规模世巡！

YG娱乐今日透露称，BLACKPINK已经到了新专辑录音工作的最后阶段，将在7月拍摄MV，8月发行新歌：「倾注长期心血打造了富有BLACKPINK特色的音乐。 」

为了和全球各地粉丝交流，BLACKPINK将从回归开始至年末举办Kpop女团史上最大规模的世界巡回演唱会，还有诸多与其地位相符的大型Project等著与大家见面。



BLACKPINK完整体上一次回归已经是1年10个月之前，当时接连公开先行曲《How You Like That》与数位单曲《Ice Cream》、10月发行正规一辑《THE ALBUM》，引起全球粉丝热烈反响。

这张专辑总销量超过140万张，是KPOP女团史上第一个张百万专辑，更成功登上美国Billboard 200和英国Official Charts第二位。 去年Rose和Lisa发行的SOLO专辑也大受欢迎，进一步扩大了Kpop在西方的影响力。



目前BLACKPINK的YouTube频道订阅人数超过7500万，位居全球男女艺人之首。 随著回归消息公开，YG娱乐的股价也比前一天上涨9.5%，负责音源事业的子公司YG PLUS更上涨了20%之多。

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