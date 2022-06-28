《纸房子：韩国篇》最帅劫匪金智勋＋最美人质李主傧Loveline太抢眼！花絮照颜值满分超登对！

最近被网友们封为外型最登对CP的就是日前刚刚在Netflix公开的剧集《纸房子：韩国篇》中的「丹佛」金智勋以及美女人质「美善」李主傧，两人在剧中以劫匪与人质的对立关系，紧张的挟持对峙场合却渐渐发展出Loveline，火辣画面更让观众们看得脸红心跳，

金智勋时常透过IG分享自己的近况照片，而他也在昨日公开一组自己与李主傧的合照，两人穿著一样的服装坐在造币局门口的阶梯，像真正的CP一样非常登对。剧中劫匪让所有人质们也穿上了一样的红色连身服，也成了这部电视剧的重点服装，而李主傧还在这篇Po文下留言：「这个（照片）我怎么没有！」引发网友们热烈的反应。

网友也纷纷留言说：「只有我喜欢这两位的组合吗？」「两人颜值都〜」「丹佛＋美善在一起」「丹佛美善满分」等等表达对这两位演员CP的支持与好评。《纸房子：韩国篇》第一部分前6集已经於6月24日在Netflix公开，话题不断，虽然也有很多观众们不免与原版的西班牙篇比较，不过金智勋所演出的丹佛可说是帅出新高度。



金智勋早期也是公认的雕刻花美男之一，大部分演出富二代角色，如《结婚的女神》《来了！张宝利》之类作品中给人的感觉。不过后来他开始改变造型留起了中长发，在2020年与李准基合作的《恶之花》当中，前半部都卧床的他，苏醒后却成了超大反派，角色与他的造型都令人印象深刻，时常展现出一种病态魅力。

平时就常常Po出运动健身照片的金智勋，在《纸房子：韩国篇》中更是大秀腹肌身材，让这角色「丹佛」虽是街头斗殴出身却有著善良体贴的心，尤其与李主傧还偷偷谈起恋爱，无微不至地照顾这位美女人质美善，让李主傧也不顾一切爱上劫匪。而金智勋的另一部作品《恋爱大战》也即将在Netflix公开。



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