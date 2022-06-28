花美男们的友情！BTS防弹少年团V公开与朴宝剑合照，两人就像出国感到开心的小学生啊 XD

日前，BTS防弹少年团成员 V（金泰亨）和朴宝剑一起搭乘专机到巴黎参加时装周，让不少粉丝都在期待他们的同框照！

今日（28日）， V 透过 IG 限时动态上传和朴宝剑在出发前的合照（他们已在今日回国），马上引发热烈讨论。



网友们纷纷表示：「好可爱 非常无害的两人」、「这份友情看起来真好...」、「好像是因爲要去海外而开心的小学生」、「长得帅的人的友情真是太好了」、「爲了我的眼睛，希望这份友情继续下去」、「啊 心情变好了」、「两个人好开心啊 哈哈哈」等等。



还有粉丝在 Weverse 提到一直在等待两人合照， V 回覆：「刚才收到哥哥传给我的照片有50张，慢慢来...我会上传的。」他也先公开了几张个人照，原来...照片都是朴宝剑拍的呀 XD 这令人羡慕的友情～



个性活泼爱交友的 V 多年前曾主动搭讪朴宝剑，还对他说：「《明日如歌》很好看。」只是当时没有留下电话，后来透过友人知道对方的联络方式，两人也因此成为好友。他们会为对方的活动应援，还曾一起去游乐园、济州岛旅行、看演唱会等，感情非常好。



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