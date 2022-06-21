《还魂》才开播就被骂！太像中国仙侠剧了，韩国观众自己都忍不住吐槽

《还魂》才播出第2集，就被全网吐槽抄袭了多部中国仙侠剧，连韩国网友都看不下去了。

《还魂》是韩国著名作家洪氏姐妹的新作，由李宰旭、庭沼珉、黄旼炫、Arin等人主演，以历史和地图上都不存在的大浩国为背景，讲述了因改变灵魂的 「还魂术」而命运扭曲的主人公们克服困难、逐步成长的故事。



其实这部剧从开拍之前到播出之后就没断过争议，起初是换角风波，原定的女一因演技太差被群嘲，最后换成了庭沼珉才平息争议，没想到刚开播就陷入抄袭争议，很多人设、服化道、场景、画面、台词都和多部中国仙侠剧极为相似。



首先是《将夜》，人设相撞。《还魂》与《将夜》的男女主设定均是主仆关系；男主都是为了报杀父杀母之仇而奋斗；女主看似平平无奇，实则有著出身秘密，且身份高贵，《将夜》女主的身份是冥王之女，《还魂》女主的身份是仙女。



除此之外《还魂》还抄了《陈情令》的剧情设定，一样均存在著术士、还魂这样的设定；在战斗场景上，《还魂》又与《香蜜沉沉烬如霜》存在著多处相似，冰上舞剑等场景设置更是和《将夜》如出一辙，很难让人认为这只是巧合。



韩网theqoo上已经有观众开贴吐槽，不少网友留言称：「看了之后真的以为是中国仙侠剧」、「洪氏姐妹啊，本来就是拼凑高手」、「编剧早就有抄袭前科了」等。还有韩国网民不愿意承认抄袭中国仙侠剧，表示「不要再说像中剧了，管他是混搭还是什么的，说是改良版就对了」。

其实洪氏姐妹的作品很早之前就被指抄袭，《最佳爱情》疑似抄袭小说《薄荷》（男主角独孤镇人设、女二男二故事等）；《主君的太阳》疑似抄袭小说《阴森的糖果》（男女主人设）；《德鲁纳酒店》疑似抄袭日本漫画《xxxHolic》、《恐怖宠物店》、《失物旅馆》、中国电视剧《东宫》、《灵魂摆渡》...就连韩国网友也都称洪氏姐妹是抄袭惯犯。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻