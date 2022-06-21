《還魂》才開播就被罵！太像中國仙俠劇了，韓國觀眾自己都忍不住吐槽

《還魂》才播出第2集，就被全網吐槽抄襲了多部中國仙俠劇，連韓國網友都看不下去了。

《還魂》是韓國著名作家洪氏姐妹的新作，由李宰旭、庭沼珉、黃旼炫、Arin等人主演，以歷史和地圖上都不存在的大浩國為背景，講述了因改變靈魂的 「還魂術」而命運扭曲的主人公們克服困難、逐步成長的故事。



其實這部劇從開拍之前到播出之後就沒斷過爭議，起初是換角風波，原定的女一因演技太差被群嘲，最後換成了庭沼珉才平息爭議，沒想到剛開播就陷入抄襲爭議，很多人設、服化道、場景、畫面、台詞都和多部中國仙俠劇極為相似。



首先是《將夜》，人設相撞。《還魂》與《將夜》的男女主設定均是主僕關係；男主都是為了報殺父殺母之仇而奮鬥；女主看似平平無奇，實則有著出身秘密，且身份高貴，《將夜》女主的身份是冥王之女，《還魂》女主的身份是仙女。



除此之外《還魂》還抄了《陳情令》的劇情設定，一樣均存在著術士、還魂這樣的設定；在戰鬥場景上，《還魂》又與《香蜜沉沉燼如霜》存在著多處相似，冰上舞劍等場景設置更是和《將夜》如出一轍，很難讓人認為這隻是巧合。



韓網theqoo上已經有觀眾開貼吐槽，不少網友留言稱：「看了之後真的以為是中國仙俠劇」、「洪氏姐妹啊，本來就是拼湊高手」、「編劇早就有抄襲前科了」等。還有韓國網民不願意承認抄襲中國仙俠劇，表示「不要再說像中劇了，管他是混搭還是什麼的，說是改良版就對了」。

其實洪氏姐妹的作品很早之前就被指抄襲，《最佳愛情》疑似抄襲小說《薄荷》（男主角獨孤鎮人設、女二男二故事等）；《主君的太陽》疑似抄襲小說《陰森的糖果》（男女主人設）；《德魯納酒店》疑似抄襲日本漫畫《xxxHolic》、《恐怖寵物店》、《失物旅館》、中國電視劇《東宮》、《靈魂擺渡》...就連韓國網友也都稱洪氏姐妹是抄襲慣犯。

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