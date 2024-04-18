韩剧新晋「少年男主专业户」！《泪之女王》《财阀家的小儿子》《海岸村恰恰恰》《还魂》都有他，差点当偶像的一米八高中生文成贤

上一任「男神少年时期专业户」南多凛服完兵役转型轻熟男，新一代专业户已经崛起！最近两部on档剧《泪之女王》《美女与纯情男》共享同一位少年演员，不仅外形帅气，演技也值得信赖！

《泪之女王》男主金秀贤少年时期温柔体贴、《美女与纯情男》男主智铉寓少年时期活泼调皮，从造型到气质都大相径庭，其实演员是同一位——新人演员文成贤。





文成贤2006年出生，目前就读韩林演艺艺术高中，下下月才要过18周岁生日，身高已突破180cm。 也许是帅气外形和高挑身材太醒目，文成贤早早被FNC娱乐星探街头挖角、中学一年级开始当偶像练习生。



2021年首次出演电视剧《你好？是我！》后一发不可收拾，短短一年间演了6部剧，2022年5月正式与FNC娱乐签下演员合约。

这一年里文成贤演过的角色包括：《你好？是我！》女主姨甥「蔡圣优」、《黑道律师文森佐》腹黑boss张俊宇/张汉硕（玉泽演 饰）少年时期、《海岸村恰恰恰》「洪班长」洪斗植（金宣虎 饰）少年时期：







还有《只一人》男主闵雨天（金景南 饰）、《猪猡之王》班长姜敏（吴珉锡 饰）、《流星》孔泰成（金永大 饰）的少年时期。





签约FNC之后，文成贤继续保持高产，在多部剧中饰演男主角或男二号的少年时期，例如《还魂》深情男二徐律（黄旼炫 饰）、《财阀家的小儿子》暴躁但不太聪明的大哥陈星俊（金南喜 饰）：





《爱情的理解》河常秀（柳演锡 饰）、《恋人》李张灦（南宫珉 饰）等等。





也有不是男主少年时期的角色，例如《王后伞下》善良温柔的高贵人长男「心昭君」：



文成贤曾在采访中透露心目中的演员榜样是朴叙俊，因为朴叙俊喜剧正剧都能驾驭，有著让角色真实可信的能力。

也许是个性低调，文成贤个人IG目前只有6.8万粉丝，这枚优质潜力股当然要立即关注起来啦！



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