宋江敲定官方粉丝会名字！粉丝们却属意另外一个称呼，可惜和大前辈影帝撞名了XD

男演员宋江终於敲定了自己官方粉丝会的名称，只是粉丝们似乎还有更好的意见！

本月12日，宋江在首尔YES24 LIVE HALL举办了个人粉丝见面会「2022 Song Kang Fanmeeting-和小江一起」，与粉丝们创造了诸多美好回忆，这场粉丝会还通过网站以及APP平台免费直播，也吸引了不少国外粉丝的观看。 因为是宋江出道以来首次举办的个人粉丝会，当天的气氛可以说相当火热。除了「宋江运动会」、「宋江Zip」、「宋For You」、「宋江Package」等各式各样了解宋江、和粉丝互动的环节之外，本场粉丝会的亮点之一就是公开宋江官方粉丝会的名称。



其实此前宋江所属经纪公司就在网路上开展了粉丝名徵集活动，引来无数粉丝的留言，其中点赞、回覆数最多的一条留言则是「송강好」。 除了和宋江本名相似之外，「好」字又有「美好」、「喜爱」的意思，突出了粉丝对真心。 还和影帝宋康昊（송강호） 的韩语发音一模一样，让人很期待宋江今后也能成为大前辈一样出色的演员，又多了一层鞭策之意，超多粉丝觉得这个提议非常不错。



虽然广大粉丝们很喜欢「송강好」这个名字，但肯定不能和前辈影帝撞名啊，宋江和公司经过讨论最终选定的官方粉丝会名称为「송편」（松饼），这是韩国的传统点心，每年秋夕节家人都要坐在一起包，还有一条流传已久的俗语「能把松饼包得好看的话，就一定会生一个漂亮的女儿」 。 而「편」又有「边」的意思，因此「송편」也含有「永远站在宋江这一边（派）」的深层含义。

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