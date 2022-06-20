《In The Soop：友情旅行》7/22开播！朴叙俊、崔宇植、朴炯植、V、Peakboy兄弟出游，一定乐翻天♥️

饭圈最受瞩目的综艺节目《In The Soop：友情旅行》终於敲定了播出时间。

作为韩娱圈人气最旺的死党Line之一，「WOOGA FAMILY」因为有著演员崔宇植、朴叙俊、朴炯植，歌手防弹少年团V和Peakboy而粉丝横跨影视剧、歌坛两大界。 前不久刚传出要制作5人的友情旅行记的消息就已经引爆了一大波关注和热议，有哪个粉丝不想看到欧巴们与好友相处时放松、舒缓的面貌呢。

《友情旅行》是「In The Soop」的衍生节目，兄弟五人开始了4天3夜的旅行，公开了他们在一起时解除自身武装展现出的真正自我，以及坦率而又琐碎的日常。 有韩媒公开了播出时间，将於7月22日晚21时在JTBC电视台重磅开播，算一下时间还有1个月。

提起「WOOGA FAMILY」，一切都要从大哥朴叙俊说起，以他为轴心，才使得大家成为了好兄弟。 朴叙俊在中学时期就认识了Peakboy，且关系不错。 又在2012年出演《Family》时认识了崔宇植，两人也成了好友。 2016年，朴叙俊在拍摄《花郎》时认识了朴炯植和V。 在大哥的介绍下，大家熟络起来，就有了现在的「WOOGA」。



「WOOGA」不管多忙都会互相应援，歌手们送演员们咖啡车、演员们去听歌手们的演唱会; 跨年一起拍照、空暇时结伴旅行，互相为好友的作品做宣传。 5人从不过度消费其他兄弟的名声和人气，这样的神仙友情真的很令人羡慕。



7월올때까지 숨참고 다이브

어서와요 우가패밀리 ♡ pic.twitter.com/av9W2O7glT — RED (@dede234i) June 14, 2022

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