《月水金火木土》题材超新颖！朴敏英变完美娇妻，路透照美翻了～♥️

浪漫喜剧女王朴敏英新剧《月水金火土木》正式开拍，有人拍到路透照，她穿上了婚纱。

tvN新剧《月水金火木土》讲述为那些参加夫妻聚会、同学会等需要妻子的单身人士们，「单身生活帮手」女主角崔尚恩假扮成为他们妻子的故事，由朴敏英、高庚杓、金宰英携手主演。 朴敏英出演的女主角「崔尚恩」是兼备新娘需要具备的所有资质和品德的女性，她利用自己的才能为那些不想结婚的男人假扮成女伴（妻子），帮那些男性获得更高的社会家庭评价。 周一到周六她都会诚心诚意地「工作」，但周日是她会投资自己（剧名《月水金火木土》就是指周一到周六）。 她拥有各种技能，外语、高尔夫、击剑、攀岩不在话下，连厨艺都是米其林级别。高庚杓扮演已经连续5年和崔尚恩签约「月水金」的郑志浩，是个职业、兴趣、性格完全摸不透的神秘人物。 金宰英饰演的是财阀家的小儿子、韩流明星姜海珍，他一心想要成为崔尚恩「火土日」的新客人，搅动著她的内心。



在最新曝光的剧透照里，朴敏英变身为新娘，纯白色的摸胸婚纱完美勾勒出的她的曼妙身躯，高丸子头配上新娘头饰简介又清新，衬得她整个人都像洋娃娃一般精致。 而身边挽著他的新郎则是《换乘恋爱》中的郭敏载。让人十分好奇他俩在剧中到底是什么关系。



看到路透照的粉丝和网友纷纷表示：「吓我一跳，我以为欧尼结婚了」、「朴敏英真的太美了」、「优越的线条」、「侧脸太美了」等。

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