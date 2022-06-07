《玩什么好呢》尹恩惠赤脚跳〈Hey Mama〉、李宝蓝穿长裙跳PSY〈That That〉，反转魅力嗨翻全场！

尹恩惠超帅！而李宝蓝跳PSY的新歌实在太让人瞠目结舌了XDDD

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）WSG Wannabe确定12人成团，在揭下各自身分后，便进入了坐下来了解彼此的环节。过程聊到了舞蹈，好几位都起身跳舞啦！

赵贤雅、郑知苏与权真我都展现少见的跳舞姿态，而昭娟身为现任爱豆LABOUM成员，被刘八峰特别点名。她跳了全昭弥的〈Dumb Dumb〉，同龄好友刘美珠见状忍不住爱豆魂，也上前小小合体了一下。



气氛逐渐炒热，最嗨就在尹恩惠和李宝蓝的表演！看完昭娟，刘八峰就暗示一代女团Baby V.O.X出身、《X-MAN》始祖舞后尹恩惠也跳上一曲。尹恩惠本来看似有些为难，表明自己不知道能跳什么：「跳跳看〈Hey Mama〉吧！」结果她赤脚上阵，表情虽然很害羞，但肢体动作非常大方，大家看了都想跟著跳了！



看完尹恩惠，刘八峰不禁佩服WSG Wannabe「穿著宾客服还能跳舞」，但接下来上场的李宝蓝更夸张，穿著超过膝盖的洋装与低跟鞋仍不被受限，大跳PSY的新歌〈That That〉超没包袱（尤其表情满分XD），大家都被震慑啦！李宝蓝也不愧是一代女团SeeYa成员啊！



网友看完留言：「穿宾客装吃披萨，突然若无其事跳舞太搞笑了，哇，尹恩惠李宝蓝太有反转魅力」「小时候还以为李宝蓝只是Vocal 」「宝蓝姐姐魅力爆棚」，也有人觉得神似柳承范的赵贤雅跳舞很搞笑，或被郑知苏边擦嘴边跳舞的样子萌到。

快来看这整段跳舞影片吧～！（已定位1:28）



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