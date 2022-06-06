WSG Wannabe复制MSG Wannabe之路！翻唱MOMOLAND影片破百万观看，音源登一位

不知道可不可以这样说，这种「跨世代」的组合好令人动容！大概就像郑知苏看见小时候的偶像SeeYa李宝蓝一样的心情吧！

《玩什么好呢？》新企划的女版MSG Wannabe「WSG Wannabe」，已发行了首支团体歌曲，成绩和 MSG Wannabe一样亮眼，可以说是正在复制MSG Wannabe的成功之路。



去年‎MSG Wannabe翻唱Laboum〈超乎想像〉，音源上架不久便冲上bugs、genie实时音源榜榜首‎，甚至‎助力LABOUM原曲音源逆袭‎、帮助LABOUM续约成功。而WSG Wannabe翻唱MOMOLAND〈Wonderful love〉，同样短时间内登上一位，节目舞台影片不到一天就吸引近150万观看次数！

▼MSG Wannabe〈超乎想像〉



▼LABOUM〈超乎想像〉



▼WSG Wannabe〈Wonderful love〉



▼MOMOLAND〈Wonderful love〉



MSG Wannabe（按影片出场顺序）由李宝蓝、郑知苏、SOLE、严智允、Navi、昭娟、赵贤雅、朴真珠、尹恩惠、Kota、Hynn与权珍雅12位组成，不少网友赞许12位各有特色却能完美融合、歌曲营造的气氛很好、舞台看起来好幸福，也有人非常感动能看见喜欢的歌手能再次出道……影片已近6000则留言，可见吸睛力、抓耳力相当强。



此次舞台还特别邀请小组赛遗憾被淘汰的Ri.Hey及其舞团CocaNButter编舞，Ri.hey与一位舞团团员在歌曲后段曾上场表演，节目也公开了MSG Wannabe 12位成员练舞的幕后过程，完全就是「彩蛋」，因为节目是要组成全员Vocal的团体啊！不过主导人刘八峰语带保留，未来WSG Wannabe小分队是否会再尝试跳舞就说不定了。



接下来，WSG Wannabe会开始分队，有三个经纪公司要展开抢人大战，就不知道各队又会有何火花了，能继续复制MSG Wannabe分队M.O.M与顶峰同期的漂亮成绩？

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