【有片】SJ圭贤透露自身感染新冠经历：「是除了车祸那次，人生中最痛的一次」

Super Junior圭贤还搜寻公司发的新闻，上面写著：「已打三剂，症状轻微。」令他忍不住反驳：「应该写：『痛到即将昏厥』才对！」





近日，Super Junior圭贤通过个人YouTube频道「圭TV」，与粉丝们进行互动，并分享自身感染新冠的经历，引发讨论。他表示，除了车祸（险些丧命）的那次，感染新冠可以说是人生中最痛的一次。体温居然高达40度以上，一度还以为是体温计坏掉了。然后，喉咙就开始痛起来，连吞口水都会被痛醒，所以没办法好好睡觉。





出关后，圭贤久违与朋友们聚餐，却发现自己没什么食欲、很忧郁，甚至会想：「我为什么要活著？」这样的状态持续了约一个月。有传言得了一次新冠就会解脱了，本来他也是这么觉得，但有了这次的经验，圭贤觉得真的不能得，因为实在是太痛苦了。

而在组合担任主唱的圭贤，还一度怀疑自己是不是不能唱歌了，因为喉咙实在好不了，一直在咳嗽，后来可以痊愈真的是太幸运了。然后，他还搜寻了公司当时发的新闻，发现上面写著：「已打三剂，症状轻微。」让圭贤忍不住大声反驳：「应该改成『痛到即将昏厥』才对！」实在是又好气、又好笑。

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