WSG Wannabe複製MSG Wannabe之路！翻唱MOMOLAND影片破百萬觀看，音源登一位

不知道可不可以這樣說，這種「跨世代」的組合好令人動容！大概就像鄭知蘇看見小時候的偶像SeeYa李寶藍一樣的心情吧！

《玩什麼好呢？》新企劃的女版MSG Wannabe「WSG Wannabe」，已發行了首支團體歌曲，成績和 MSG Wannabe一樣亮眼，可以說是正在複製MSG Wannabe的成功之路。



去年‎MSG Wannabe翻唱Laboum〈超乎想像〉，音源上架不久便衝上bugs、genie實時音源榜榜首‎，甚至‎助力LABOUM原曲音源逆襲‎、幫助LABOUM續約成功。而WSG Wannabe翻唱MOMOLAND〈Wonderful love〉，同樣短時間內登上一位，節目舞台影片不到一天就吸引近150萬觀看次數！

▼MSG Wannabe〈超乎想像〉



▼LABOUM〈超乎想像〉



▼WSG Wannabe〈Wonderful love〉



▼MOMOLAND〈Wonderful love〉



MSG Wannabe（按影片出場順序）由李寶藍、鄭知蘇、SOLE、嚴智允、Navi、昭娟、趙賢雅、朴真珠、尹恩惠、Kota、Hynn與權珍雅12位組成，不少網友讚許12位各有特色卻能完美融合、歌曲營造的氣氛很好、舞台看起來好幸福，也有人非常感動能看見喜歡的歌手能再次出道……影片已近6000則留言，可見吸睛力、抓耳力相當強。



此次舞台還特別邀請小組賽遺憾被淘汰的Ri.Hey及其舞團CocaNButter編舞，Ri.hey與一位舞團團員在歌曲後段曾上場表演，節目也公開了MSG Wannabe 12位成員練舞的幕後過程，完全就是「彩蛋」，因為節目是要組成全員Vocal的團體啊！不過主導人劉八峰語帶保留，未來WSG Wannabe小分隊是否會再嘗試跳舞就說不定了。



接下來，WSG Wannabe會開始分隊，有三個經紀公司要展開搶人大戰，就不知道各隊又會有何火花了，能繼續複製MSG Wannabe分隊M.O.M與頂峰同期的漂亮成績？

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