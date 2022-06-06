孙锡久最激烈的萤幕热吻可能献给了「大姐」李伊XD！《最完美的离婚》时期的颜值也太嫩了吧

其实，又丧又帅的孙锡久超会演吻戏！

《我的出走日记》让观众们注意到了男主具氏的扮演者孙锡久，随著剧情的深入，有著黑帮身份的具氏魅力无限发散，衣著朴素、沉默寡言，一举一动都透著禁欲气息，盯著女主美贞（金智媛 饰）的眼神却撩人於无形之中，所有的亲热戏都不浓烈、热辣，却照样让观众看得心痒痒的。



虽然孙锡久在这部戏里的感情戏都是点到为止，但实际上他拍 Kiss 戏时超会，4年前播出的《最完美的离婚》里就有一段吻戏直到今日仍被称为他的经典戏份之一。 大结局中，举办婚礼的李长贤（孙锡久 饰）和陈幼影（李艾儿 饰）上演了一段激情吻戏。 李长贤先是轻轻啄了一下新娘的嘴唇，然后用深情的目光看著她，最后搂住她的肩膀将人拉入怀中加深了这个吻，从浅至深，循序渐进。 再看他温柔的笑眼、棱角分明的下颚线，以及环著妻子纤腰的手指，每一个细节都在击打著观众的心，看得众人想不脸红心跳都难，完全被他带入到情境当中。

再次看到这段吻戏的观众以及粉丝们有话要说，都希望孙锡久的下一部戏是浓情罗曼史，让观众们一次看够他的成熟与性感。

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