似乎是第一次看到男、女主角互背？尹启相、徐智慧主演《第六感之吻》剧情发展不拖沓！

趁著端午假期把《第六感之吻》追到最新进度了！这种「虽然看起来是在欺负你，但默默在远方关注你、关心你」的剧情，最让小编欲罢不能了～XD（唉）

Disney+於上月（5月）25日起推出原创连续剧《第六感之吻》，描述透过嘴唇的触碰就能看见未来的女主角洪艺述（徐智慧 饰），与五感超敏感的上司车敏豪（尹启相 饰），将有令人意外的职场罗曼史，目前播至第4集。

尹启相饰演的「车敏豪」，在业主们面前是一个样，在下属们面前又是一个样（如图）。虽然同事们之间会疯狂抱怨敏豪的「不人性」，却对於他的业务能力赞誉有加，可谓又爱又恨。

而徐智慧饰演的「洪艺述」，从她入职后就不断地被敏豪「鞭策」，连她穿什么都被指教一番！之后会发现，那都是为了艺述好，只是作法好像有点太严厉了？不过，身边的同事们倒是有嗅出车组长对洪经理的「不同」，俗话说：「越喜欢，越爱欺负对方」，也不是没有道理的。

还好，我们艺述被叫做「小车敏豪」也不是被叫假的，业务能力也是棒棒的，在咖啡店里能够脸不红、气不喘地念出这一串饮料，太了不起了～（鼓掌）

这样的上司和下属关系，可说是越看越有趣。虽然敏豪看似处处刁难艺述，但事实上相当关心她、留意她。加上艺述有著神奇的能力――通过亲吻看见未来，而观众们早已知道艺述和敏豪的未来，全看剧情如何铺陈了。

看到这一段，也不得不称赞艺述的「想像力」，不愧是「广告人」，论：「车组长对洪经理告白的一百种方式XD」





小编还有另外一个印象深刻的地方，就是男、女主角互背啦！不晓得为什么，看到这种前、后呼应的剧情，真的会忍不住笑出来耶～背的人相当厌世、被背的人不省人事，尤其看到他们碎碎念的模样，实在是太可爱啦。

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