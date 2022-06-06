送走了治愈的《我的出走日记》，迎来了紧张刺激又爆笑的《Cleaning Up》：姐姐们的挣钱大戏也超赞！

由廉晶雅、全昭旻和金才禾联袂主演的JTBC新作《Cleaning Up》刚开播才2集就好评如潮，让不少韩国观众自发宣传：「快去看！」

《Cleaning Up》改编自同名英剧，讲述了把拖地看作日常的清洁工于容美，说服同事安仁景（全昭旻 饰）一起和她投资炒股的故事。 简介里说是「说服」，实则真正演到剧里是清洁工们偶然听到内线交易情报后投入股市战争，为了全新人生而展开一场无法预测的挑战故事，清扫工姐姐们全员变身为窃取机密的「黑衣人」，一夜暴富，这剧情光是听著就够刺激的了。



廉晶雅饰演的「容美」平日是清洁工、周末又当帮佣，还要照顾两个宝贝女儿的坚强母亲；全昭旻饰演的「仁景」为了实现开咖啡店的梦想，努力打扫存钱中; 金才禾饰演亲和力强且鬼点子多、面对困难越挫越勇的「秀子」，三人都拥有致富的梦想，於是一拍即合，前一秒还是清洁工，后一秒就变成了窃取机密的女特工，身份切换自如，让人防不胜防。



容美和仁景通过窃听得知了买手公司的股票消息，试水性的买了100股，没想到却轻松赚得了100多万（韩币，下同），钱来得如此轻松、容易，很难不深陷其中。 不过事情并未如此简单，第二集的ENDING中，容美窃听内部交易的事情被发现了，陷入危机之中，她也倍感不安，容美和仁景坠入「赚钱风暴」之后变数增多，根本无法预测未来的事情，紧张氛围一触即发。



廉晶雅凭藉《Sky Castle》打响知名度，全昭旻也丝毫不惧《Running Man》里的综艺形象，演戏时像完全换了个人一样，两位姐姐的演技功底扎实，合作起来更是默契无间，虽然少了青春韩剧里的标配花美男，但是姐姐们足以挑起演技大梁，后期还会有李茂生、罗人友、 尹敬浩等人加盟出演男主Line，估计能够擦出更棒的火花！



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