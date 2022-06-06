似乎是第一次看到男、女主角互背？尹啟相、徐智慧主演《第六感之吻》劇情發展不拖沓！

趁著端午假期把《第六感之吻》追到最新進度了！這種「雖然看起來是在欺負妳，但默默在遠方關注妳、關心妳」的劇情，最讓小編欲罷不能了～XD（欸）

Disney+於上月（5月）25日起推出原創連續劇《第六感之吻》，描述透過嘴唇的觸碰就能看見未來的女主角洪藝述（徐智慧 飾），與五感超敏感的上司車敏豪（尹啟相 飾），將有令人意外的職場羅曼史，目前播至第4集。

尹啟相飾演的「車敏豪」，在業主們面前是一個樣，在下屬們面前又是一個樣（如圖）。雖然同事們之間會瘋狂抱怨敏豪的「不人性」，卻對於他的業務能力讚譽有加，可謂又愛又恨。

而徐智慧飾演的「洪藝述」，從她入職後就不斷地被敏豪「鞭策」，連她穿什麼都被指教一番！之後會發現，那都是為了藝述好，只是作法好像有點太嚴厲了？不過，身邊的同事們倒是有嗅出車組長對洪經理的「不同」，俗話說：「越喜歡，越愛欺負對方」，也不是沒有道理的。

還好，我們藝述被叫做「小車敏豪」也不是被叫假的，業務能力也是棒棒的，在咖啡店裡能夠臉不紅、氣不喘地唸出這一串飲料，太了不起了～（鼓掌）

這樣的上司和下屬關係，可說是越看越有趣。雖然敏豪看似處處刁難藝述，但事實上相當關心她、留意她。加上藝述有著神奇的能力──通過親吻看見未來，而觀眾們早已知道藝述和敏豪的未來，全看劇情如何鋪陳了。

看到這一段，也不得不稱讚藝述的「想像力」，不愧是「廣告人」，論：「車組長對洪經理告白的一百種方式XD」





小編還有另外一個印象深刻的地方，就是男、女主角互背啦！不曉得為什麼，看到這種前、後呼應的劇情，真的會忍不住笑出來耶～背的人相當厭世、被背的人不省人事，尤其看到他們碎碎念的模樣，實在是太可愛啦。

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