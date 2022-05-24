【韩网热议】HYBE目前没有考虑将新人女团LE SSERAFIM更换成员，或将她们转换为5人组的主因公开

大家怎么看这次事件呢？

近日，因 HYBE 旗下子公司 Source Music 推出的新人女团 LE SSERAFIM 中，成员金佳览陷入校暴争议，网上出现各种不利於她的证据，公司表示本人受到谣言攻击后内心也非常受伤，而暂停了团体活动，LE SSERAFIM也从6人组合，暂时变成了5人体制进行宣传。



而 HYBE & Source Music 面对 LE SSERAFIM 的状况，要想解决问题也会变得非常复杂。因为经纪合约关系中，所属社有义务在艺人出问题时解决并保护艺人，再加上金佳览目前还是未成年人，所以需要更加小心谨慎地对待。



目前，公司除了「坚持」和「沉默」之外，能使用的筹码并不多。而业界人士也透露，HYBE 目前没有考虑将 LE SSERAFIM 更换成员或者将她们转换为5人组合。



对此决定，韩网舆论较偏向於将金佳览直接退团，也避免去影响到其他成员的发展，在近期仅有5人体制站上的《人气歌谣》舞台，也受到更多的好评，认为5人呈现出的舞台效果更好，也让成员们更平均的展现了自身魅力。



▼0522《人气歌谣》5人舞台：



▼0515《人气歌谣》6人舞台：



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