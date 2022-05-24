开播恐无限推迟！Netflix新作《猎犬们》官宣：金赛纶不退出，但不参与之后的拍摄

金赛纶将继续出演Neflix新剧《猎犬们》。

童星出身的金赛纶是韩国影视剧圈著名「三金」之一，出道就和国民男神元斌搭档，拍摄了大荧幕作品《孤胆特工》（又译《大叔》），事业起点颇高。



然而前不久金赛纶却被多名市民举报醉酒驾驶，将车开得歪歪扭扭，直接撞上路边的变压器，一度导致周边路灯失控、商家交易系统瘫痪。 金赛纶要求做血液检查，结果差不多会在1周后公开，而她也通过手写信向民众道歉，称正在反省中。



金赛纶爆出酒驾丑闻后民众们十分关注她的作品动向，Netflix自制剧《猎犬们》方面於23日向多家媒体透露：「片商、演员、Netflix三方商讨的结果就是金赛纶不会参与之前已定下的拍摄。」 据了解，金赛纶还剩下后期录音等工作。 《猎犬们》方面还表示：「她的戏份大部份已经杀青，已经拍摄的戏份还需要和片商讨论要如何剪辑。」金赛纶是《猎犬们》的主演之一，戏份较多，片商对重拍与否十分慎重。 并且，金赛纶与其他演员同框出镜的镜头也很多，剪辑起来不容易。 同时，Netflix一再强调，金赛纶并不是「下车」。韩媒《日间体育》报道称，因金赛纶的负面消息导致原本将於明年初启动的《猎犬们》行程将无限期推迟。

《猎犬们》聚集了禹棹奂、李相二、朴诚雄、许俊豪等实力派演员，是一部讲述三位年轻人债务的黑帮动作片， 当时Netflix官宣定角时，看到如此强大的阵容主演就引发不少剧迷高度期待！



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