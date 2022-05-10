《我家的熊孩子》SJ金希澈大爆崔始源感情生活：他太会隐藏内心了，认识20年就没见过他的女友或暧昧女生！

迷妹们想要知道本命的感情生活，没有比本命的队友更了解对方的了。

日前播出的《我家的熊孩子》中，Super Junior成员金希澈、金钟国和李尚民一起为崔始源庆生。哪怕金希澈几人把家里弄得乱七八糟，崔始源都始终面带笑容，丝毫不生气，非常有绅士风度。



看到崔始源如此淡定从容，金钟国开始好奇他的恋爱风格，「你谈恋爱的时候，自认为有哪些缺点？」崔始源想了片刻，回答道：「总是觉得自己的想法是对的。」



金钟国听完后表示这种想法才是最坏的，金希澈也兴奋地表示绝对不能有此类想法。崔始源爆料前女友确实经常批评他「为什么你总是觉得自己是对的」，然而当时的自己并没有意识到这是个问题。



接著崔始源起身离开片刻，此时的金希澈抓到了「大肆」爆料的机会，称认识崔始源20多年，从来没见过他的女友或者暧昧对象。太让人震惊了！Super Junior出道十多年，再加上之前的练习生经历，20年的相处使得金希澈和崔始源是队友也是兄弟、家人。即使是这样，崔始源也完全没有把女友介绍给对方认识的想法，怪不得金希澈又吐槽崔始源很喜欢隐藏自己的真实内心，而愿意和这种性格的崔始源交往的女生应该寥寥无几。



崔始源却对於自己的感情私生活非常低调，低调到外界根本不知道他现在是单身，还是已经有了女友。



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