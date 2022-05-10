【分集剧情】《我们的蓝调时光》宣亚坚持争夺幼子，东昔全程助攻陪伴、金句频出（ep.10）

看这集大概就懂了宣亚前夫为什么坚持离婚和带走儿子，宣亚的病情真的让人心疼......

*以下内容包括第10集关键剧情！



没有下次

东昔得知宣亚的儿子喜欢马，於是带她去牧场和买马玩偶，希望她拉近和儿子的感情。 东昔对宣亚说起愧对姐姐但没来得及道歉就永别的事，认为想做什么就应该立即去做，因为很多事没有下次。





小孩的榜样

宣亚想和儿子多相处一下，大大推迟和前夫约定的时间后仍不舍得分开，结果拉扯中弄痛了儿子，在第二天的家事法庭中没能夺回抚养权。

东昔明白宣亚陆续失去母亲、父亲、婚姻和小孩的难过，问她如果就这样堕落下去，你的小孩要把谁当做榜样、如何好好生活呢？ 不管多难过，都不应该把自己的人生搞得一团糟啊。



想要幸福

宣亚说忧郁症发作时就像被盖了一床湿透的棉被、眼前一片漆黑，打算在吃药的基础上接受心理谘商。

东昔陪伴宣亚走了很久，一直在江边坐到日出。 宣亚说好想幸福，东昔也有同感。 宣亚拉住他的手，东昔表情酷酷的把她的手放进口袋。





下集预告里东昔和宣亚似乎开始同居，东昔看著熟睡的宣亚：「我们两个看起来跟正常人一样，就像一起生活或恋爱中的情侣。 」定俊答应和英玉去旅游，但没想到她的意思是当天来回XD恩喜的老朋友美兰终於来济州找她玩啦！



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