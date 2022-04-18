韩舞蹈神童罗夏恩签约SM娱乐！4岁被封「Baby泫雅」，8岁为Melon Music Awards担任舞台嘉宾

还记得那个超可爱舞蹈神童夏恩吗？ 韩媒Star News今天独家公开娱乐公司人士的采访，其中提到罗夏恩已经在最近签约SM娱乐，成为练习生啦！

大家对罗夏恩的第一印象应该是2013年《Star King》，当时只有4岁的她被介绍是「Baby泫雅」并跳了一曲《Bubble Pop》，可爱模样斩获无数妈妈粉和爸爸粉：



之后夏恩先后参加了《Dancing 9》第二季、《K-pop Star》第四季，2017年和2018年在《Melon Music Awards》以舞蹈串烧介绍最佳舞蹈候选人，各种风格都能完美消化，不到10岁就展现出不逊於成年人的实力。 在综艺节目《My Little Television V2》《认识的哥哥》《Video Star》等也有露面。



同时，罗夏恩还经营个人Youtube频道「Awesome Haeun」，不断更新dance cover的影片，现在订阅人数已经有520万！



难怪最近3个月都没有更新，原来是因为签约到SM~网友：「恭喜！」、「夏恩又漂亮又有才华，很适合偶像艺人」、「希望她好好度过练习生时期、顺利出道」、「期待7代女团主舞」。

夏恩的IG目前有191万粉丝，看PO文语气应该是由妈妈负责运营且一直有更新，关心夏恩的朋友都可以去关注哦：



▽罗夏恩与泫雅同台：



▽2017年的Melon Music Awards舞台：



▽男团舞也难不倒！cover BTS防弹少年团的《Boy With Luv》：



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