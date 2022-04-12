《社内相亲》还有售后：薛仁雅扑倒金旻奎撒娇、甜蜜对视摸脸杀♥ 花絮超甜却未剪进正片～

难怪有人说《社内相亲》是花絮甜过正片！金旻奎和薛仁雅的即兴发挥都超甜，如果没看到就太可惜啦~

昨天金旻奎所属社的Youtube频道公开了新的《社内相亲》拍摄花絮，包括不少与剧中CP薛仁雅的互动，戏外的温柔低音也让人超级心动~



第一场戏就是两人在家里拥抱著讲肉麻的话XD剧中成勋被映书父亲要求分手，映书听到后十分生气，但两人都在优先考虑对方的感受。 正片里没有的台词出现了，薛仁雅：「上辈子我可能救了国家12次，现在才有这么好的人在我身边。 」金旻奎（因为台词肉麻而笑场）：「那么我是罪人吗？ 遇到这样总是想要亲近的人。 」薛仁雅似乎轻声笑了一下、说是咳嗽，金旻奎更加害羞了：「不要咳嗽！」



拍摄成勋给映书17亿存摺那场戏时，映书在沙发上扑倒成勋、亲亲他又亲亲存摺，剧中到这里就结束了，但片场的薛仁雅还没结束：「怎么可能不喜欢车成勋呢！（kiss kiss）谢谢你。 17亿究竟从哪里出来的啊？ 」金旻奎笑：「是我努力赚的啦。 」完全就是小情侣恩爱日常~



映书父亲打电话要求分手这场戏，映书把手机还给成勋后陷入沉默。 导演喊cut之后两人相视一笑，薛仁雅搂住金旻奎的背向他靠过去，金旻奎也微笑著抚摸薛仁雅的脸颊：



终於拍完后，两人立即玩起似乎只有他们才懂的「筷子游戏」：



采访中还公开了陈车CP的未来计画。金旻奎说自己变成无业游民要靠映书养，薛仁雅立即附和，只不过没有余力生小孩、要享受二人世界当顶客族XD不愧是花絮甜过正片的剧啊！一边看一边跟著嘴角上扬：



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