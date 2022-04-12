人气网漫《今生也请多指教》改编电视剧！安普贤收到男主角出演提案，有望与申惠善合作！

新剧《今生也请多指教》改编自连载中的 Naver 9.98高分同名漫画，由《三流之路》李娜静导演执导。

讲述重生19次的女主和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人文瑞夏重逢后，发生的爱情故事。

今日（12日），有韩媒报导安普贤将出演《今生也请多指教》。对此，所属社 FN 娱乐回应：「安普贤收到《今生也请多指教》出演提案，正在积极讨论中。」据悉，他收到男主角「文瑞夏」的提案，是财阀家儿子，与9岁时的初恋姐姐去游乐园时发生交通事故后产生心理创伤。

消息一公开，在韩网引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「文瑞夏？形象太不符合了啊」、「文瑞夏不应该是这种强壮的」、「男主是李钟硕、南柱赫这种少年美的感觉」、「哪怕演员没有病弱美，但是他太健康了」、「我不讨厌安普贤，但角色好像不太适合」、「看这主演的选角，没看原著」、「得像是李到晛这种来演才行」、「他适合男二的弟弟」等等。



此前，申惠善也收到女主角提案，有望饰演「潘知音」一角，她是一个有能力的职业女性，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才。但是，她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事实，依然向著爱情直行的女人。

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