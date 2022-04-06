尴尬！林秀香与成勋二搭之作《今天开始我们》撞期与苏志燮主演的《Dr. Lawyer》，MBC表达不满

希望能够好好解决啊！

根据昨（5）日‎JTBC报导‎，电视台MBC与SBS出现了电视剧排程上的争执，因为演员林秀香分别於两家电视台主演的《Dr. Lawyer》与《今天开始我们》可能会在同时期上演。

▼林秀香



据JTBC该报导，SBS在金土剧《读取恶心的人们》终映后，原本要让子公司Studio S制作的《消防局旁的警察局》接档，但制作人李力灿在开拍约20天后轻生，Studio S与SBS组成的劳资共同调查委员还在调查原委，《消防局旁的警察局》拍摄也中断。

原定接档《社内相亲》作为月火剧播出的《Again My Life》，接替了《消防局旁的警察局》改成金土剧播出，而接档《社内相亲》的变成《今天开始我们》。《今天开始我们》完全是紧急编排的，因为原本还有《为何是吴秀才》‎作为《社内相亲》接档候选，但《为何是吴秀才》拍摄上也遭遇困难仍无法上档。

▼《今天开始我们》先前阵容报导，由林秀香、成勋、申东旭、洪智允主演



《今天开始我们》目前暂定5月首播，尴尬的是，女主角林秀香於MBC的另一部主演之作《Dr. Lawyer》已安排於5月27日上档，两部戏等於会在同时期播出。SBS子公司Studio S相关人士认为他们并不知情林秀香其他电视剧的编排，而且认为确切播出日期、时间与题材完全不同，就算撞期也无大碍。

▼《Dr. Lawyer》先前阵容报导，由苏志燮、林秀香与申成禄主演



MBC则认为Studio S的说法很荒唐，表示避免撞期本来就是应该的，尤其是主演一样的状况下。MBC强调撞期会让赞助商与观众感到混乱，演员也会有很大的压力，虽然能够理解SBS在排程上遭遇困难，但指责对方违背了道义，希望SBS与Studio S可以再次商讨并改正。

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