《二十五，二十一》金泰梨：「很荣幸能够演出罗希度这个帅气的孩子！」

tvN人气电视剧《二十五，二十一》日前播毕，以1998年为背景的时代，混乱的状态下相遇的两位年轻男女的相遇与爱情，以及各自的成长。获得相当多观众们的支持，最终回收视率更是突破双位数。

剧中女主角金泰梨也在终演前与韩媒体「Sports Chosun」进行访谈，她表示之前身边就有很多人问起她结局，她是绝对不爆雷，不过对於结局她并无法说是满意或不满意，而是作为观众来说，觉得太悲伤太令人惋惜了。



剧中的罗希度是个对自己总是很有自信的人物，也因此受到许多观众的支持。金泰梨表示其实罗希度本身就是一个非常有魅力的人物角色，作为演员，能够演出这样帅气的角色真的非常荣幸，也没有想到会受到广大观众们的喜爱，原本也没对此有太大期待，真的超乎她原本所想，非常感谢大家。当然为了完成罗希度这角色，金泰梨也花了不少工夫，譬如将说话的音调设定较高，给人感觉非常开朗又健康，感觉相当独立，不需要任何人的帮助也能生活得很好，实现梦想。



也有不少人感觉金泰梨本人就与罗希度高度相似，无论是说话语气以及表达的方式都很像，金泰梨本人也认同自己与罗希度很相像，应该说是「金泰梨所表现出的罗希度」，金泰梨认为剧本中的罗希度本身就与自己相似，与其说是创造这个新的角色，不如说她从自己人生所发生的事件令她产生高度共鸣。



而罗希度也有金泰璃所做不到的，金泰梨表示剧中罗希度没有所谓的自卑心态，能够看清楚事实。这是她本人所无法做到的，金泰梨觉得自己是属於会为自己的错误追根究柢的人。罗希度能够看清事实并勇於承认自己的错误，但金泰梨本人则是把「承认错误」认为是很严重的事。



虽然已经33岁的金泰梨，演出高中生罗希度完全无违和感。她觉得自己其实并未刻意表现出高中生应该有的样子，不过倒是有努力每周去皮肤科进行皮肤管理，希望自己的肤况更像是18岁那么年轻。当然金泰梨也从拍摄前6个月前就开始练习西洋剑，偶尔还会从每次的一个半小时增加到两个半小时，虽然体重上没有太大变化，但金泰梨每天看著自己右手的前手臂渐渐变得比左手粗，也会令她感到心满意足。



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