《社内相亲》这集是「BE」啊！姜泰武＆申夏莉度过火热的夜晚、车成勋跟陈映书又超车（EP.11）

（有雷）SBS《社内相亲》第11集全国收视为10.6%、首都圈收视为11%、最高瞬间达到12.5%，依旧保持月火剧第一的记录。*看完这集...可以重新定义BE（Bed Ending）了 XD

爷爷（李德华 饰）得知两人用谎言欺骗自己后很生气，姜泰武（安孝燮 饰）在爷爷面前拉著申夏莉（金世正 饰）的手说：「申夏莉是我爱的人。」他甚至还对爷爷说：「你以后休想抱曾孙了，如果你想看我一辈子不结婚，只全心投入工作的话，那就随便你。」



因为下雨，申夏莉又回到医院。姜泰武向申夏莉讲述小时候失去父母的交通事故，并坦言是因爲自己才发生事故，申夏莉想起过去受伤的姜泰武和长时间独自痛苦的他，心里非常难过，她还说：「他们一定比任何人都希望你幸福。」并拥抱了他，姜泰武在申夏莉的安慰下流下眼泪，两人的爱情也变得更加坚定。



高宥罗（优熙 饰）在网路爆料申夏莉与姜泰武、李民宇（宋元锡 饰）三人的关系，申夏莉与公司社长在交往、脚踏两只船的传闻在 SNS 上传开。因此，申夏莉和食品开发组接到中断正在进行的项目的通报，爷爷对姜泰武进行保密，并劝他去美国分公司。申夏莉在虚假传闻中过著艰难的公司生活，当爷爷提出「辞职」提议时，她也理直气壮地说出这些年自己有多努力，这让爷爷超慌张。



后来听到传闻的姜泰武，很担心申夏莉。当爷爷说「理事会可能会要求你对这次的事，负起责任请辞下台」时，姜泰武回：「我会负起责任，卸下社长一职，所以...请你不要动夏莉。」为了寻找申夏莉，姜泰武去了她家，申夏莉的父母还把他当成是40几岁的季次长，幸好还有「小舅子」的帮忙，让姜泰武顺利联系到申夏莉。



当时，申夏莉就在南山塔，姜泰武跑到南山塔前说：「你知道我有多担心你吗？不要再一声不响地，从我眼前消失了。」接著，两人在酒店热吻，终於开车了啊 XDDD



陈映书（薛仁雅 饰）和车成勋（金旻奎 饰）交往，也获得了爸爸（李基英 饰）的同意。陈映书在车成勋的车上发现戒指：「这是我的礼物吧？你该不会想求婚吧？」最后，车成勋把车停在路边，直接向陈映书求婚了，这对的进度又超车了。（始祖鸟在医院其实有打电话跟夏莉求婚，最后因为公共电话没钱，所以失败）



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