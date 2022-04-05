《两天一夜4》方格伊PD惊传下车！2年前跌破眼镜创造《两天一夜》新气象获好评，观众备感不舍

不敢相信方PD要离开了TT

方格伊制作人（PD）昨（4）传出将於制作2年多的节目《两天一夜4》下车。



《两天一夜》制作组昨日对外表示方格伊PD将离开，预计在一段时间的休息与充电之后开始新的节目制作企划，而谁会接手《两天一夜》主PD之位尚未决定。制作组并未透露方格伊离开的理由，仅表示是个人私事难以对外说明，但据传是因为健康因素。另外也有风声方格伊会调往音乐节目《Music Bank》。

回顾2019年3月，《两天一夜3》接连因郑俊英、车太铉与金俊昊连爆丑闻下车（车太铉与金俊昊赌博事件最后因查无嫌疑不起诉）而蒙上阴影，已执导两季的金成PD选择请辞。年底，《两天一夜》以第4季重启，方格伊担当主PD扛下重责大任，在不被看好的情况下成功让《两天一夜》起死回生。

方格伊是《两天一夜》开播以来首位女性PD，观众对她的评价有佳，包括在她的带领之下让《两天一夜》有了新气象，风格比较温和、疗愈，少了过往较强硬的男人味，她与成员们的互动火花也是观众津津乐道的。《两天一夜4》也在2020、2021年连续获得KBS年末演艺大赏观众票选最佳综艺节目，2021更夺下韩国放送大赏综艺真人秀TV部门作品赏。



▼2021年末演艺大赏《两天一夜4》获最佳节目，方格伊带领成员们上台领奖



她的下车消息让观众备感不舍，但闻及是健康因素便纷纷表示理解，并希望方PD无论如何都要先养好身体、健康才是第一。

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