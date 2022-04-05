《社內相親》這集是「BE」啊！姜泰武＆申夏莉度過火熱的夜晚、車成勳跟陳映書又超車（EP.11）

（有雷）SBS《社內相親》第11集全國收視為10.6%、首都圈收視為11%、最高瞬間達到12.5%，依舊保持月火劇第一的記錄。*看完這集...可以重新定義BE（Bed Ending）了 XD

爺爺（李德華 飾）得知兩人用謊言欺騙自己後很生氣，姜泰武（安孝燮 飾）在爺爺面前拉著申夏莉（金世正 飾）的手說：「申夏莉是我愛的人。」他甚至還對爺爺說：「你以後休想抱曾孫了，如果你想看我一輩子不結婚，只全心投入工作的話，那就隨便你。」



因為下雨，申夏莉又回到醫院。姜泰武向申夏莉講述小時候失去父母的交通事故，並坦言是因爲自己才發生事故，申夏莉想起過去受傷的姜泰武和長時間獨自痛苦的他，心裡非常難過，她還說：「他們一定比任何人都希望你幸福。」並擁抱了他，姜泰武在申夏莉的安慰下流下眼淚，兩人的愛情也變得更加堅定。



高宥羅（優熙 飾）在網路爆料申夏莉與姜泰武、李民宇（宋元錫 飾）三人的關係，申夏莉與公司社長在交往、腳踏兩隻船的傳聞在 SNS 上傳開。因此，申夏莉和食品開發組接到中斷正在進行的項目的通報，爺爺對姜泰武進行保密，並勸他去美國分公司。申夏莉在虛假傳聞中過著艱難的公司生活，當爺爺提出「辭職」提議時，她也理直氣壯地說出這些年自己有多努力，這讓爺爺超慌張。



後來聽到傳聞的姜泰武，很擔心申夏莉。當爺爺說「理事會可能會要求你對這次的事，負起責任請辭下台」時，姜泰武回：「我會負起責任，卸下社長一職，所以...請你不要動夏莉。」為了尋找申夏莉，姜泰武去了她家，申夏莉的父母還把他當成是40幾歲的季次長，幸好還有「小舅子」的幫忙，讓姜泰武順利聯繫到申夏莉。



當時，申夏莉就在南山塔，姜泰武跑到南山塔前說：「妳知道我有多擔心妳嗎？不要再一聲不響地，從我眼前消失了。」接著，兩人在酒店熱吻，終於開車了啊 XDDD



陳映書（薛仁雅 飾）和車成勳（金旻奎 飾）交往，也獲得了爸爸（李基英 飾）的同意。陳映書在車成勳的車上發現戒指：「這是我的禮物吧？你該不會想求婚吧？」最後，車成勳把車停在路邊，直接向陳映書求婚了，這對的進度又超車了。（始祖鳥在醫院其實有打電話跟夏莉求婚，最後因為公共電話沒錢，所以失敗）



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