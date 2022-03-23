《Street Woman Fighter》队长们又有新节目！指导「不懂舞蹈」的舞痴们，让他们成长的真人秀！

Mnet 新推出的节目《Be Mbitious》是《Street Woman Fighter》的队长们（Gabee、no:ze、LEEJUNG、Ri.hey、MONIKA、Aiki、Honey J、HYOJIN CHOI）指导「不懂舞蹈」的志愿者们，使其成长的真人秀节目。

所有热爱舞蹈的人都可以参加，为了那些虽然不是专业舞者，但对跳舞有热情的人们，8位队长将挺身而出。通过180度变化，展现反转面貌的挑战者们，成长过程有望引起观众们的共鸣。



企划《Street Woman Fighter》系列的权CP表示：「与《Street Woman Fighter》到《Street Man Fighter》的 Mnet 原创舞蹈系列不同，作爲番外篇，不太会跳舞的舞痴们也成为以跳舞为主题的主人公们，将展现与专业舞者间不同的比赛趣味。」

而 Mnet 去年播出的《Street Woman Fighter》在韩国掀起一股热潮，节目收视率从一开始的0.8%一路上升到3.5%。出演的舞者 IG 追踪人数更是上涨5到10倍，特别是各 Crew 的队长们也受邀出演各大综艺节目，她们还一起拍摄《不会伤害你》，受到许多观众的喜爱。



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