太扯！BTS防弹少年团「柾国外祖母家」竟被印入当地观光地图，未获得当事人及居民同意

制作该地图的福祉馆表示这是为了促进当地的观光活性化，但村民和网友都认为做法很欠妥当。

BTS防弹少年团忙内成员田柾国是釜山市出身，近日一张关於釜山市某村庄的地图在韩网引起关注。 该地图是釜山市莲堤区莲山3洞的某村庄，里面标记了公共机构、观光设施、学习空间等设施的位置，正中间赫然写著「BTS柾国外祖母旧居（现为空屋）」，并且被分类为「观光设施」。



这张地图由釜山市莲山综合社会福祉馆和地区社会保障协议体在去年制作，福祉馆称此举是为了促进观光活性化：「制作地图时有人认为不要局限於单纯的资讯、也要加入有趣的要素，所以加入了和歌手相关的地点。 当时认为会让村庄的看点更加丰富。 」

但是，福祉馆在制作这份地图前并未徵求防弹少年团和附近居民的同意，很多居民都表示不悦：「经常有陌生年轻人跑来问这个地方在哪里」、「把普通住宅标记为有名歌手的老家，对於社区居民而言很无礼」、「 虽然站在支持防弹少年团的角度而言很开心住家附近有歌手的痕迹，但是很多人未经同意就进入普通住宅、连歌手亲戚住过的地方都要去看，对所有人都欠妥当」。

韩国网友也认为这做法很过分：「疯了吗？ 防弹成员的家人只是普通人啊」、「连粉丝都不知道的柾国老家居然被公然标进地图？ 」、「这是侵犯私生活」、「放过防弹少年团吧拜托」。

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