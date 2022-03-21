BIGBANG时隔4年选在清明节当天回归：万物皆显！粉丝惊喜发现：呼应《花路》歌词

传了许久回归消息的BIGBANG终敲定了发新曲的准确时间，定在了4月5日。

21日，BIGBANG所属经纪公司YG通过官方SNS公开了团队宣传海报，图片上印著「0AM APR 05 2022」，预示BIGBANG将於4月5日零点发布新曲，正式回归歌坛。 G-Dragon、太阳、T.O.P也在同一时间转发，看得粉丝们惊叫不断，纷纷留言称：「BIGBANG IS BACK」、「王者归来」、「大人物要来了」、「终於让我等到了，还好我没放弃」等。



粉丝们还注意到4月5日是清明节，是夏历二十四节气之一，清明的蕴意是：天气晴朗温暖，草木返青，处处给人以清新明朗、欣欣向荣的感觉，让歌迷们联想到了BIGBANG曾经在《花路》中唱到的「一定会再见面，当花开的时候」。



2006年就出道的BIGBANG是二代团里的顶流，出道至今10多年里推出了《谎言》、《BANG BANG BANG》、《LOSER》、《最后的问候》等多首经典曲目。 但2019年成员胜利卷入了一连串的丑闻中，最后宣布退团退圈，让粉丝再也无法见到BIGBANG的五人舞台。 五人合体的最后终场演出分别是2017年1月在韩国首尔高尺天空巨蛋和香港东九龙邮轮码头广场的10周年《0.TO.10》纪念演唱会，回想起5人在一起合唱著《Last Dance》的画面，像是在告别一般，现在回过头来再看，无论是BIGBANG还是粉丝，想必心中满是感触！



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